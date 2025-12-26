生产者价格指数(PPI)年率y/y描述了与去年同月相比，指定月份欧元区制造和国内市场出售的商品的价格变化。这个指数是从生产者的角度计算的。指数值反映了不包含增值税以及与产品营业额直接相关的类似税费的基本价格。在计算中使用实际的交易量来反映真实的价格变动。

欧盟统计局计算并公布了所有成员国的汇总数据。这些数据是通过对数千家制造业企业的调查得出的。制造商被分成三组：采矿公司、工业公司和电力、天然气和自来水的供应商。与基准期相比，来评估价格变化。基准期每5年修订一次，目前设定为2010年。在汇总指数的计算中，成员国的相对权重也会不时地进行修正。

在产品出现在零售市场之前，PPI会记录生产水平的价格变动。因此，它可以预测消费者层面的进一步价格变化。PPI被用作通货膨胀压力的领先指标。当准备货币政策时使用该数据。

该指标的增长可以对欧元报价产生积极的影响。

