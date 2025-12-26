美国经济谘商会就业趋势指数 (The Conference Board United States Employment Trends Index)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
劳动力
|低级别
|105.80
|107.88
|
106.24
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|106.52
|
105.80
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
CB就业趋势指数是8个劳动力市场指标的累积值，反映了就业状况的基本趋势：
- 认为“工作难找”的受访者比例
- 首次申领失业保险
- 无法马上填补职位空缺的公司比例
- 临时工行业从业人数
- 由于经济原因而兼职的员工比例
- 职位空缺数量
- 工业生产指数
- 真正的制造和贸易销售
高于预期的数值被视为对美元有利，而低于预期的数值被视为不利。
最后值:
真实值
预测值
"美国经济谘商会就业趋势指数 (The Conference Board United States Employment Trends Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
105.80
107.88
106.24
10月 2025
106.84
106.68
9月 2025
N/D
104.91
106.41
8月 2025
106.41
108.58
107.13
7月 2025
107.55
106.60
108.19
6月 2025
107.83
106.29
107.83
5月 2025
107.49
107.49
108.00
4月 2025
107.57
108.67
108.41
3月 2025
109.03
108.93
108.47
2月 2025
108.56
109.22
109.45
1月 2025
108.35
109.23
109.23
12月 2024
109.70
109.25
109.45
11月 2024
109.55
107.44
108.25
10月 2024
107.66
108.14
107.58
9月 2024
108.48
108.63
109.54
8月 2024
109.04
109.19
108.71
7月 2024
109.61
109.93
110.58
6月 2024
110.27
110.71
111.04
5月 2024
111.44
111.17
110.48
4月 2024
111.25
112.09
112.16
3月 2024
112.84
112.24
111.85
2月 2024
112.29
112.52
113.18
1月 2024
113.71
113.85
112.91
12月 2023
113.15
113.66
112.48
11月 2023
113.05
114.48
113.09
10月 2023
114.16
113.92
114.63
9月 2023
114.66
114.30
114.16
8月 2023
113.02
114.97
114.71
7月 2023
115.45
115.31
113.56
6月 2023
114.31
116.26
115.53
5月 2023
116.15
116.31
116.79
4月 2023
116.18
117.37
115.51
3月 2023
116.24
118.64
116.75
2月 2023
118.29
117.66
118.14
1月 2023
118.74
117.09
117.06
12月 2022
116.31
118.73
117.14
11月 2022
117.65
120.02
118.74
10月 2022
119.57
119.78
120.73
9月 2022
120.17
118.63
118.48
8月 2022
119.06
118.63
118.20
7月 2022
117.63
119.73
118.70
6月 2022
119.38
120.14
118.88
5月 2022
119.77
120.54
120.60
4月 2022
120.18
120.05
120.78
3月 2022
120.56
118.56
118.90
2月 2022
119.18
117.26
118.15
1月 2022
117.62
115.68
117.94
12月 2021
116.63
113.45
115.64
11月 2021
114.49
111.35
113.03
10月 2021
112.23
110.40
109.68
