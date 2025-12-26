ADP非农就业变化显示了美国主要经济部门就业情况的月度变化。这个指标不包含农业。这一计算包括从雇佣2300万人的大约406,000个私营企业收集到的数据（约占美国私营行业所有员工的20%）。

与美国劳工统计局在计算非农就业人口时采用的方法不同，ADP考虑的是单个员工工资单而不是每月的总工资单数。由于一名员工可以在几个工资单中被提及（所得奖金和其他支付款项），因此报告数据可能不是很准确。

统计异常值被排除在抽样数据之外。

该报告反映了部门和行业的划分：它为生产行业（采矿业、建筑业、制造业）和服务业（贸易、运输、IT、金融、专业技术服务、管理和提供商服务、行政和支持服务、教育、医疗保健、娱乐、休闲等）提供单独的数据。该报告还简要介绍了小型企业（不超过50名员工），中型企业（50 - 499 名员工）和大型企业（500人以上）的变化情况。

该指标表现了美国劳动力市场的状况。这份报告是在美国劳工统计局的报告发布前两天进行发布，因此经济学家将其视为官方报告的预览版。

就业的增长是衡量消费支出增加的领先指标。美联储在利率决策中也会考虑劳动力市场的状况。因此，该指标增长可以被视为对美元有利。

最后值: