|高级别
|-31 K
|9 K
|
42 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|3 K
|
-31 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
ADP非农就业变化显示了美国主要经济部门就业情况的月度变化。这个指标不包含农业。这一计算包括从雇佣2300万人的大约406,000个私营企业收集到的数据（约占美国私营行业所有员工的20%）。
与美国劳工统计局在计算非农就业人口时采用的方法不同，ADP考虑的是单个员工工资单而不是每月的总工资单数。由于一名员工可以在几个工资单中被提及（所得奖金和其他支付款项），因此报告数据可能不是很准确。
统计异常值被排除在抽样数据之外。
该报告反映了部门和行业的划分：它为生产行业（采矿业、建筑业、制造业）和服务业（贸易、运输、IT、金融、专业技术服务、管理和提供商服务、行政和支持服务、教育、医疗保健、娱乐、休闲等）提供单独的数据。该报告还简要介绍了小型企业（不超过50名员工），中型企业（50 - 499 名员工）和大型企业（500人以上）的变化情况。
该指标表现了美国劳动力市场的状况。这份报告是在美国劳工统计局的报告发布前两天进行发布，因此经济学家将其视为官方报告的预览版。
就业的增长是衡量消费支出增加的领先指标。美联储在利率决策中也会考虑劳动力市场的状况。因此，该指标增长可以被视为对美元有利。
最后值:
真实值
预测值
"美国ADP非农就业人数变化 (ADP United States Nonfarm Employment Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件