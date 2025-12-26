经济日历部分

美国ADP非农就业人数变化 (ADP United States Nonfarm Employment Change)

美国
USD, 美元
ADP
劳动力
高级别
42 K
上次发布 重要性 实际值 预测值 以前
以前
3 K
-31 K
下次发布 实际值 预测值 以前
以前
ADP非农就业变化显示了美国主要经济部门就业情况的月度变化。这个指标不包含农业。这一计算包括从雇佣2300万人的大约406,000个私营企业收集到的数据（约占美国私营行业所有员工的20%）。

与美国劳工统计局在计算非农就业人口时采用的方法不同，ADP考虑的是单个员工工资单而不是每月的总工资单数。由于一名员工可以在几个工资单中被提及（所得奖金和其他支付款项），因此报告数据可能不是很准确。

统计异常值被排除在抽样数据之外。

该报告反映了部门和行业的划分：它为生产行业（采矿业、建筑业、制造业）和服务业（贸易、运输、IT、金融、专业技术服务、管理和提供商服务、行政和支持服务、教育、医疗保健、娱乐、休闲等）提供单独的数据。该报告还简要介绍了小型企业（不超过50名员工），中型企业（50 - 499 名员工）和大型企业（500人以上）的变化情况。

该指标表现了美国劳动力市场的状况。这份报告是在美国劳工统计局的报告发布前两天进行发布，因此经济学家将其视为官方报告的预览版。

就业的增长是衡量消费支出增加的领先指标。美联储在利率决策中也会考虑劳动力市场的状况。因此，该指标增长可以被视为对美元有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国ADP非农就业人数变化 (ADP United States Nonfarm Employment Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-31 K
9 K
42 K
10月 2025
42 K
-137 K
-32 K
9月 2025
-32 K
-19 K
54 K
8月 2025
54 K
136 K
104 K
7月 2025
104 K
57 K
-33 K
6月 2025
-33 K
121 K
37 K
5月 2025
37 K
80 K
62 K
4月 2025
62 K
246 K
155 K
3月 2025
155 K
4 K
77 K
2月 2025
77 K
124 K
183 K
1月 2025
183 K
121 K
122 K
12月 2024
122 K
120 K
146 K
11月 2024
146 K
205 K
233 K
10月 2024
233 K
121 K
143 K
9月 2024
143 K
116 K
99 K
8月 2024
99 K
121 K
122 K
7月 2024
122 K
77 K
150 K
6月 2024
150 K
148 K
152 K
5月 2024
152 K
99 K
192 K
4月 2024
192 K
193 K
184 K
3月 2024
184 K
213 K
140 K
2月 2024
140 K
84 K
107 K
1月 2024
107 K
137 K
164 K
12月 2023
164 K
-12 K
103 K
11月 2023
103 K
-13 K
113 K
10月 2023
113 K
-9 K
89 K
9月 2023
89 K
2 K
177 K
8月 2023
177 K
13 K
324 K
7月 2023
324 K
16 K
497 K
6月 2023
497 K
4 K
278 K
5月 2023
278 K
-22 K
296 K
4月 2023
296 K
-46 K
145 K
3月 2023
145 K
10 K
242 K
2月 2023
242 K
10 K
106 K
1月 2023
106 K
86 K
235 K
12月 2022
235 K
134 K
127 K
11月 2022
127 K
101 K
239 K
10月 2022
239 K
-163 K
208 K
9月 2022
208 K
-163 K
132 K
8月 2022
132 K
-263 K
128 K
5月 2022
128 K
-225 K
202 K
4月 2022
247 K
-31 K
479 K
3月 2022
455 K
238 K
486 K
2月 2022
475 K
471 K
509 K
1月 2022
-301 K
503 K
776 K
12月 2021
807 K
161 K
505 K
11月 2021
534 K
-366 K
570 K
10月 2021
571 K
-663 K
523 K
9月 2021
568 K
74 K
340 K
8月 2021
374 K
406 K
326 K
12345
