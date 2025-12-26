美国平均时薪月率m/m (United States Average Hourly Earnings m/m)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
劳动力
|高级别
|0.1%
|0.4%
|
0.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.3%
|
0.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
平均时薪月率m/m指标反映了与上一月份相比，在指定月份大部分非农产业平均时薪的变化。
该指标仅包括私营企业的雇员。这项计算是基于对在全美各地提供约634,000个工作岗位的大约147,000家企业的调查而获得的。
美国经济的其他一些指标也包括平均时薪。例如，时薪数据可以评估就业率，利润趋势和工资通胀。该数据还被用来计算个人收入。
平均时薪的增长会导致储蓄可能提高和常规消费的增长。消费活动的增加表明国家经济活动正在增长。因此，平均时薪增长意味着经济形势有所改善。此外薪水增加也表明通货膨胀的增长。
因此，该指标增长可能对美元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国平均时薪月率m/m (United States Average Hourly Earnings m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.1%
0.4%
0.4%
9月 2025
0.2%
0.4%
0.4%
8月 2025
0.3%
0.3%
0.3%
7月 2025
0.3%
0.4%
0.2%
6月 2025
0.2%
0.4%
0.4%
5月 2025
0.4%
0.4%
0.2%
4月 2025
0.2%
0.4%
0.3%
3月 2025
0.3%
0.4%
0.2%
2月 2025
0.3%
0.4%
0.4%
1月 2025
0.5%
-0.1%
0.3%
12月 2024
0.3%
0.0%
0.4%
11月 2024
0.4%
0.1%
0.4%
10月 2024
0.4%
0.2%
0.3%
9月 2024
0.4%
0.6%
0.5%
8月 2024
0.4%
0.4%
0.2%
7月 2024
0.2%
0.5%
0.3%
6月 2024
0.3%
0.3%
0.4%
5月 2024
0.4%
0.3%
0.2%
4月 2024
0.2%
0.4%
0.3%
3月 2024
0.3%
0.3%
0.2%
2月 2024
0.1%
0.3%
0.5%
1月 2024
0.6%
0.3%
0.4%
12月 2023
0.4%
0.4%
0.4%
11月 2023
0.4%
0.4%
0.2%
10月 2023
0.2%
0.4%
0.3%
9月 2023
0.2%
0.4%
0.2%
8月 2023
0.2%
0.4%
0.4%
7月 2023
0.4%
0.4%
0.4%
6月 2023
0.4%
0.4%
0.4%
5月 2023
0.3%
0.4%
0.4%
4月 2023
0.5%
0.4%
0.3%
3月 2023
0.3%
0.4%
0.2%
2月 2023
0.2%
0.4%
0.3%
1月 2023
0.3%
0.4%
0.4%
12月 2022
0.3%
0.4%
0.4%
11月 2022
0.6%
0.4%
0.5%
10月 2022
0.4%
0.4%
0.3%
9月 2022
0.3%
0.4%
0.3%
8月 2022
0.3%
0.4%
0.5%
7月 2022
0.5%
0.4%
0.4%
6月 2022
0.3%
0.4%
0.4%
5月 2022
0.3%
0.4%
0.3%
4月 2022
0.3%
0.4%
0.5%
3月 2022
0.4%
0.4%
0.1%
2月 2022
0.0%
0.4%
0.6%
1月 2022
0.7%
0.4%
0.5%
12月 2021
0.6%
0.4%
0.4%
11月 2021
0.3%
0.5%
0.4%
10月 2021
0.4%
0.5%
0.6%
9月 2021
0.6%
0.4%
0.4%
