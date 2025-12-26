美国制造业就业人口 (United States Manufacturing Payrolls)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
劳动力
|低级别
|-5 K
|-4 K
|
-9 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-5 K
|
-5 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
制造业就业人口反映了与上一月份相比，指定月份制造业企业的员工人数的绝对差异。该指标可以评估劳动力市场状况，因此高于预期的数值被视为对美元有利，而低于预期的数值则被视为对美元不利。
最后值:
真实值
预测值
"美国制造业就业人口 (United States Manufacturing Payrolls)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-5 K
-4 K
-9 K
9月 2025
-6 K
1 K
-15 K
8月 2025
-12 K
-2 K
-2 K
7月 2025
-11 K
-1 K
-15 K
6月 2025
-7 K
0 K
-7 K
5月 2025
-8 K
-4 K
5 K
4月 2025
-1 K
1 K
3 K
3月 2025
1 K
5 K
8 K
2月 2025
10 K
-5 K
-5 K
1月 2025
3 K
1 K
-12 K
12月 2024
-13 K
28 K
25 K
11月 2024
22 K
-11 K
-48 K
10月 2024
-46 K
6 K
-6 K
9月 2024
-7 K
-13 K
-27 K
8月 2024
-24 K
5 K
6 K
7月 2024
1 K
-1 K
-9 K
6月 2024
-8 K
1 K
0 K
5月 2024
8 K
6 K
6 K
4月 2024
8 K
5 K
-4 K
3月 2024
0 K
-13 K
-10 K
2月 2024
-4 K
8 K
8 K
1月 2024
23 K
4 K
8 K
12月 2023
6 K
-1 K
26 K
11月 2023
28 K
2 K
-35 K
10月 2023
-35 K
1 K
14 K
9月 2023
17 K
-1 K
11 K
8月 2023
16 K
1 K
-4 K
7月 2023
-2 K
0 K
6 K
6月 2023
7 K
-4 K
-3 K
5月 2023
-2 K
-1 K
10 K
4月 2023
11 K
2 K
-8 K
3月 2023
-1 K
-1 K
-1 K
2月 2023
-4 K
0 K
13 K
1月 2023
19 K
1 K
12 K
12月 2022
8 K
-1 K
8 K
11月 2022
14 K
3 K
36 K
10月 2022
32 K
-1 K
23 K
9月 2022
22 K
-5 K
27 K
8月 2022
22 K
6 K
36 K
7月 2022
30 K
2 K
27 K
6月 2022
29 K
-12 K
18 K
5月 2022
18 K
8 K
61 K
4月 2022
55 K
11 K
43 K
3月 2022
38 K
-22 K
38 K
2月 2022
36 K
2 K
16 K
1月 2022
13 K
30 K
32 K
12月 2021
26 K
-24 K
35 K
11月 2021
31 K
-17 K
48 K
10月 2021
60 K
12 K
31 K
9月 2021
26 K
4 K
31 K
