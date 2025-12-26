法国出口月率m/m (France Exports m/m)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
交易
|低级别
|€51.730 B
|
€51.967 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
€51.730 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国出口反映了报告月份从本国出口的商品价值。出口信息用来评估法国的对外贸易活动和海外对法国制造商产品的需求。高于预期的数值被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
"法国出口月率m/m (France Exports m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
€51.730 B
€51.967 B
9月 2025
€51.919 B
€51.874 B
8月 2025
€51.802 B
€51.835 B
7月 2025
€52.117 B
€50.810 B
6月 2025
€50.630 B
€48.962 B
5月 2025
€48.888 B
€49.058 B
4月 2025
€49.256 B
€52.367 B
3月 2025
€52.551 B
€49.785 B
2月 2025
€49.670 B
€49.688 B
1月 2025
€49.836 B
€52.222 B
12月 2024
€52.255 B
€50.256 B
11月 2024
€50.101 B
€48.678 B
10月 2024
€48.738 B
€48.292 B
9月 2024
€48.587 B
€49.290 B
8月 2024
€49.657 B
€49.466 B
7月 2024
€49.798 B
€51.498 B
6月 2024
€51.659 B
€50.046 B
5月 2024
€50.226 B
€51.072 B
4月 2024
€51.181 B
€52.112 B
3月 2024
€52.224 B
€50.752 B
2月 2024
€51.052 B
€48.836 B
1月 2024
€48.811 B
€50.396 B
12月 2023
€50.192 B
€49.639 B
11月 2023
€49.451 B
€49.745 B
10月 2023
€49.671 B
€49.077 B
9月 2023
€49.132 B
€50.532 B
8月 2023
€50.832 B
€52.585 B
7月 2023
€52.641 B
€52.114 B
6月 2023
€52.054 B
€52.745 B
5月 2023
€52.341 B
€49.975 B
4月 2023
€49.784 B
€50.294 B
3月 2023
€50.488 B
€51.080 B
2月 2023
€50.992 B
€49.574 B
1月 2023
€49.425 B
€50.555 B
12月 2022
€50.995 B
€51.254 B
11月 2022
€51.035 B
€51.768 B
10月 2022
€51.445 B
€52.176 B
9月 2022
€52.041 B
€51.792 B
8月 2022
€51.152 B
€48.957 B
7月 2022
€48.741 B
€49.878 B
6月 2022
€49.736 B
€48.156 B
5月 2022
€47.780 B
€47.089 B
4月 2022
€46.740 B
€45.993 B
3月 2022
€45.734 B
€45.762 B
2月 2022
€45.748 B
€47.604 B
1月 2022
€47.274 B
€44.224 B
12月 2021
€44.089 B
€44.279 B
11月 2021
€44.017 B
€43.327 B
10月 2021
€43.103 B
€41.996 B
9月 2021
€41.996 B
€42.358 B
