经济日历部分

经济日历

国家

法国出口月率m/m (France Exports m/m)

国家：
法国
EUR, 欧元
源：
经济和财政部 (Ministry for the Economy and Finance)
部门：
交易
低级别 €​51.730 B
€​51.967 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
€​51.730 B
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

法国出口反映了报告月份从本国出口的商品价值。出口信息用来评估法国的对外贸易活动和海外对法国制造商产品的需求。高于预期的数值被视为对欧元报价有利。

最后值:

真实值

"法国出口月率m/m (France Exports m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
€​51.730 B
€​51.967 B
9月 2025
€​51.919 B
€​51.874 B
8月 2025
€​51.802 B
€​51.835 B
7月 2025
€​52.117 B
€​50.810 B
6月 2025
€​50.630 B
€​48.962 B
5月 2025
€​48.888 B
€​49.058 B
4月 2025
€​49.256 B
€​52.367 B
3月 2025
€​52.551 B
€​49.785 B
2月 2025
€​49.670 B
€​49.688 B
1月 2025
€​49.836 B
€​52.222 B
12月 2024
€​52.255 B
€​50.256 B
11月 2024
€​50.101 B
€​48.678 B
10月 2024
€​48.738 B
€​48.292 B
9月 2024
€​48.587 B
€​49.290 B
8月 2024
€​49.657 B
€​49.466 B
7月 2024
€​49.798 B
€​51.498 B
6月 2024
€​51.659 B
€​50.046 B
5月 2024
€​50.226 B
€​51.072 B
4月 2024
€​51.181 B
€​52.112 B
3月 2024
€​52.224 B
€​50.752 B
2月 2024
€​51.052 B
€​48.836 B
1月 2024
€​48.811 B
€​50.396 B
12月 2023
€​50.192 B
€​49.639 B
11月 2023
€​49.451 B
€​49.745 B
10月 2023
€​49.671 B
€​49.077 B
9月 2023
€​49.132 B
€​50.532 B
8月 2023
€​50.832 B
€​52.585 B
7月 2023
€​52.641 B
€​52.114 B
6月 2023
€​52.054 B
€​52.745 B
5月 2023
€​52.341 B
€​49.975 B
4月 2023
€​49.784 B
€​50.294 B
3月 2023
€​50.488 B
€​51.080 B
2月 2023
€​50.992 B
€​49.574 B
1月 2023
€​49.425 B
€​50.555 B
12月 2022
€​50.995 B
€​51.254 B
11月 2022
€​51.035 B
€​51.768 B
10月 2022
€​51.445 B
€​52.176 B
9月 2022
€​52.041 B
€​51.792 B
8月 2022
€​51.152 B
€​48.957 B
7月 2022
€​48.741 B
€​49.878 B
6月 2022
€​49.736 B
€​48.156 B
5月 2022
€​47.780 B
€​47.089 B
4月 2022
€​46.740 B
€​45.993 B
3月 2022
€​45.734 B
€​45.762 B
2月 2022
€​45.748 B
€​47.604 B
1月 2022
€​47.274 B
€​44.224 B
12月 2021
€​44.089 B
€​44.279 B
11月 2021
€​44.017 B
€​43.327 B
10月 2021
€​43.103 B
€​41.996 B
9月 2021
€​41.996 B
€​42.358 B
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码