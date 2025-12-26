新西兰进口物价指数季率q/q (New Zealand Import Price Index q/q)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
价格
|低级别
|0.5%
|0.0%
|
-3.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
新西兰进口物价指数季率q/q是反映指定季度和上一季度相比新西兰进口商品和服务价格的变动的指标。计算指标使用的每一个商品或服务品类都有一定的权重。进口物价的增长反映了国家贸易活动，是消费通货膨胀的领先指标。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰进口物价指数季率q/q (New Zealand Import Price Index q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.5%
0.0%
-3.7%
2 Q 2025
-3.7%
0.6%
5.1%
1 Q 2025
5.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2024
0.1%
1.1%
-1.7%
3 Q 2024
-1.7%
0.6%
3.0%
2 Q 2024
3.1%
-3.7%
-5.1%
1 Q 2024
-5.1%
9.3%
3.8%
4 Q 2023
3.8%
5.4%
-0.9%
3 Q 2023
-0.8%
-6.8%
-1.0%
2 Q 2023
-1.0%
-0.1%
-5.5%
1 Q 2023
-5.4%
4.0%
-2.1%
4 Q 2022
-2.1%
9.3%
7.1%
3 Q 2022
6.3%
5.9%
6.1%
2 Q 2022
6.5%
3.3%
7.2%
1 Q 2022
7.2%
-0.1%
3.7%
4 Q 2021
3.8%
2.3%
4.1%
3 Q 2021
3.8%
2.6%
4.9%
2 Q 2021
4.8%
-0.9%
-0.8%
1 Q 2021
-0.8%
-0.5%
-1.8%
4 Q 2020
-1.7%
-1.7%
-3.7%
3 Q 2020
-3.7%
-1.1%
0.0%
2 Q 2020
-0.1%
0.3%
0.5%
1 Q 2020
0.5%
0.9%
0.3%
4 Q 2019
0.3%
-0.9%
0.0%
3 Q 2019
0.0%
1.5%
1.8%
2 Q 2019
1.8%
2.3%
-3.5%
1 Q 2019
-3.5%
-3.9%
1.5%
4 Q 2018
1.4%
-0.8%
3.7%
3 Q 2018
2.6%
0.2%
2.1%
2 Q 2018
1.7%
-0.3%
1 Q 2018
-0.3%
4.0%
4 Q 2017
4.0%
-2.6%
3 Q 2017
-2.6%
0.9%
2 Q 2017
0.9%
2.7%
1 Q 2017
2.7%
-0.8%
4 Q 2016
-0.8%
-1.0%
3 Q 2016
-1.0%
0.2%
2 Q 2016
0.2%
-4.3%
1 Q 2016
-4.3%
-3.7%
4 Q 2015
-3.7%
7.3%
3 Q 2015
7.3%
0.7%
2 Q 2015
0.7%
-5.1%
1 Q 2015
-5.1%
0.2%
4 Q 2014
0.2%
-0.1%
3 Q 2014
-0.1%
