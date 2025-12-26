SDNB/NIMA制造业采购经理人指数(PMI)是衡量挪威商业状况的指标，根据对约300家私营企业的采购经理人的月度调查而计算。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。选择的抽样调查对象是为了涵盖全国范围内最大数量的大型制造业企业。

该指数作为衡量生产、订单、库存、交货条件和就业五个分项指数的加权平均值进行计算。调查受访者提供了对比评估，即，数据是否上升，或数据是否下降，或数据是否保持不变。最终指标是通过将一半“未更改”答案的百分比添加到评估当前水平为“更高”的答案的百分比中进行计算。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个挪威制造业商业活动的运营信息。它被解读为生产和通货膨胀的领先指标。DNB/NIMA制造业采购经理人指数(PMI)的增长是一个表现有利市场环境的指标，可以被视为对挪威克朗有利。

最后值: