挪威DNB/NIMA制造业采购经理人指数(PMI) (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
挪威
NOK, 挪威克朗
源：
DNB/NIMA
部门：
业务
低级别 53.0 47.0
47.7
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
51.6
53.0
下次发布 实际值 预测值
以前
SDNB/NIMA制造业采购经理人指数(PMI)是衡量挪威商业状况的指标，根据对约300家私营企业的采购经理人的月度调查而计算。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。选择的抽样调查对象是为了涵盖全国范围内最大数量的大型制造业企业。

该指数作为衡量生产、订单、库存、交货条件和就业五个分项指数的加权平均值进行计算。调查受访者提供了对比评估，即，数据是否上升，或数据是否下降，或数据是否保持不变。最终指标是通过将一半“未更改”答案的百分比添加到评估当前水平为“更高”的答案的百分比中进行计算。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个挪威制造业商业活动的运营信息。它被解读为生产和通货膨胀的领先指标。DNB/NIMA制造业采购经理人指数(PMI)的增长是一个表现有利市场环境的指标，可以被视为对挪威克朗有利。

最后值:

真实值

预测值

"挪威DNB/NIMA制造业采购经理人指数(PMI) (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
53.0
47.0
47.7
10月 2025
47.7
56.9
59.6
9月 2025
59.6
45.5
48.7
8月 2025
48.7
55.3
50.9
7月 2025
50.9
47.4
49.3
6月 2025
49.3
47.2
51.2
5月 2025
51.2
50.4
46.2
4月 2025
46.1
49.1
50.1
3月 2025
51.0
50.9
51.9
2月 2025
51.9
52.3
51.2
1月 2025
51.2
56.1
50.4
12月 2024
57.4
52.0
46.4
11月 2024
46.4
53.0
52.4
10月 2024
52.4
53.0
51.7
9月 2024
51.8
50.7
52.0
8月 2024
52.1
53.0
59.8
7月 2024
56.9
50.9
48.1
6月 2024
47.7
50.9
51.7
5月 2024
52.3
50.5
52.6
4月 2024
52.4
50.3
50.7
3月 2024
50.8
49.9
50.9
2月 2024
50.9
49.8
50.7
1月 2024
50.7
49.4
51.6
12月 2023
50.9
50.3
49.9
11月 2023
49.9
50.6
47.9
10月 2023
47.0
48.3
52.9
9月 2023
52.9
47.1
43.7
8月 2023
43.7
56.0
56.7
7月 2023
56.7
47.3
48.0
6月 2023
48.0
45.3
47.4
5月 2023
47.4
49.3
51.2
4月 2023
51.2
49.3
48.6
3月 2023
48.3
48.5
47.3
2月 2023
47.5
48.9
49.6
1月 2023
50.0
50.6
50.0
12月 2022
50.0
53.5
51.1
11月 2022
51.2
50.3
52.9
10月 2022
53.1
45.9
50.3
9月 2022
50.0
52.9
51.9
8月 2022
52.3
57.5
54.0
7月 2022
54.6
57.5
56.4
6月 2022
56.4
53.5
54.7
5月 2022
54.9
58.3
60.6
4月 2022
60.6
61.1
59.6
3月 2022
59.6
59.0
56.3
2月 2022
55.9
56.8
56.3
1月 2022
56.5
57.3
57.5
12月 2021
58.0
63.4
63.9
11月 2021
63.7
58.9
58.8
10月 2021
58.5
60.8
59.0
1234
