Markit 综合采购经理人指数是有关制造业和服务业私人公司工作条件变化的综合月度报告。这个指标是基于对在美国大约1000家私营企业工作的采购经理的月度调查。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。选择的抽样调查对象也是为了尽可能涵盖全国范围内的大型企业的最大数量。

与ISM发布的PMI不同，Markit PMI 只包括来自私营企业的信息。采购经理完成调查问卷，在问卷中评估其工作的基本参数：输入和产出价格。参与调查的受访者还提供了对比评估：数值是否增加，减少或保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。

每次反馈都会依据公司规模以及对所属界别分组的整个生产或服务业的贡献进行加权。因此，越大型的公司对整个指标的贡献也就越大。

报告完整版包括单独的子指数，其中描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。子指数是针对不同部门分别计算的（使用NAICS分类法）。

该指数进行季节性调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个美国私营企业商业活动的运营信息。它被解读为生产和通货膨胀的领先指标。PMI的增长表明市场状况发生了有利的变化，可以被视为对美元报价有利。

最后值: