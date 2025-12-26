日本外汇储备 (Japan International Reserves)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
货币
|低级别
|$1359.4 B
|
$1347.4 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
$1359.4 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本国际储备用来衡量日本外汇和贵金属储备，国际货币基金组织(IMF)存款储备和特别提款权的总值。它们反映了政府或央行在日元汇率大幅下跌或本国陷入经济危机、无力偿还外债时预先储备的外币。这是资产指标。
日本财务省宣布，截至2008年2月底，财务省和日本央行持有的国际储备首次达到历史最高水平，突破1万亿美元大关。并在此后一直增长。
目前这数字估计约为100万亿日元，相当于日本国内生产总值（名义国内生产总值）的20%。从国际角度看，日本外汇储备很高，是所有国家中仅次于中国的第二大外汇储备国。
外汇储备的增长或减少会对日元有间接的影响。根据日本央行特定的通货膨胀目标，外汇储备的增长可以作为支持或给日元施压的措施。
最后值:
真实值
"日本外汇储备 (Japan International Reserves)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
$1359.4 B
$1347.4 B
10月 2025
$1347.4 B
$1341.3 B
9月 2025
$1341.3 B
$1324.2 B
8月 2025
$1324.2 B
$1304.4 B
7月 2025
$1304.4 B
$1313.8 B
6月 2025
$1313.8 B
$1298.1 B
5月 2025
$1298.1 B
$1298.2 B
4月 2025
$1298.2 B
$1272.5 B
3月 2025
$1272.5 B
$1253.3 B
2月 2025
$1253.3 B
$1240.6 B
1月 2025
$1240.6 B
$1230.7 B
12月 2024
$1230.7 B
$1239.0 B
11月 2024
$1239.0 B
$1239.0 B
10月 2024
$1239.0 B
$1254.9 B
9月 2024
$1254.9 B
$1235.7 B
8月 2024
$1235.7 B
$1219.1 B
7月 2024
$1219.1 B
$1231.5 B
6月 2024
$1231.5 B
$1231.6 B
5月 2024
$1231.6 B
$1279.0 B
4月 2024
$1279.0 B
$1290.6 B
3月 2024
$1290.6 B
$1281.5 B
2月 2024
$1281.5 B
$1291.8 B
1月 2024
$1291.8 B
$1294.6 B
12月 2023
$1294.6 B
$1269.7 B
11月 2023
$1269.7 B
$1238.0 B
10月 2023
$1238.0 B
$1237.2 B
9月 2023
$1237.2 B
$1251.2 B
8月 2023
$1251.2 B
$1253.7 B
7月 2023
$1253.7 B
$1247.2 B
6月 2023
$1247.2 B
$1254.5 B
5月 2023
$1254.5 B
$1265.4 B
4月 2023
$1265.4 B
$1257.1 B
3月 2023
$1257.1 B
$1226.0 B
2月 2023
$1226.0 B
$1250.2 B
1月 2023
$1250.2 B
$1227.6 B
12月 2022
$1227.6 B
$1226.3 B
11月 2022
$1226.3 B
$1194.6 B
10月 2022
$1194.6 B
$1238.1 B
9月 2022
$1238.1 B
$1292.1 B
8月 2022
$1292.1 B
$1323.0 B
7月 2022
$1323.0 B
$1311.3 B
6月 2022
$1311.3 B
$1329.7 B
5月 2022
$1329.7 B
$1322.2 B
4月 2022
$1322.2 B
$1356.1 B
3月 2022
$1356.1 B
$1384.6 B
2月 2022
$1384.6 B
$1385.9 B
1月 2022
$1385.9 B
$1405.8 B
12月 2021
$1405.8 B
$1405.8 B
11月 2021
$1405.8 B
$1404.5 B
10月 2021
$1404.5 B
$1409.3 B
