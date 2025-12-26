经济日历部分

日本外汇储备 (Japan International Reserves)

日本
JPY, 日元
财政部 (Ministry of Finance)
货币
低级别 $​1359.4 B
$​1347.4 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​1359.4 B
下次发布 实际值 预测值
以前
日本国际储备用来衡量日本外汇和贵金属储备，国际货币基金组织(IMF)存款储备和特别提款权的总值。它们反映了政府或央行在日元汇率大幅下跌或本国陷入经济危机、无力偿还外债时预先储备的外币。这是资产指标。

日本财务省宣布，截至2008年2月底，财务省和日本央行持有的国际储备首次达到历史最高水平，突破1万亿美元大关。并在此后一直增长。

目前这数字估计约为100万亿日元，相当于日本国内生产总值（名义国内生产总值）的20%。从国际角度看，日本外汇储备很高，是所有国家中仅次于中国的第二大外汇储备国。

外汇储备的增长或减少会对日元有间接的影响。根据日本央行特定的通货膨胀目标，外汇储备的增长可以作为支持或给日元施压的措施。

最后值:

真实值

"日本外汇储备 (Japan International Reserves)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
$​1359.4 B
$​1347.4 B
10月 2025
$​1347.4 B
$​1341.3 B
9月 2025
$​1341.3 B
$​1324.2 B
8月 2025
$​1324.2 B
$​1304.4 B
7月 2025
$​1304.4 B
$​1313.8 B
6月 2025
$​1313.8 B
$​1298.1 B
5月 2025
$​1298.1 B
$​1298.2 B
4月 2025
$​1298.2 B
$​1272.5 B
3月 2025
$​1272.5 B
$​1253.3 B
2月 2025
$​1253.3 B
$​1240.6 B
1月 2025
$​1240.6 B
$​1230.7 B
12月 2024
$​1230.7 B
$​1239.0 B
11月 2024
$​1239.0 B
$​1239.0 B
10月 2024
$​1239.0 B
$​1254.9 B
9月 2024
$​1254.9 B
$​1235.7 B
8月 2024
$​1235.7 B
$​1219.1 B
7月 2024
$​1219.1 B
$​1231.5 B
6月 2024
$​1231.5 B
$​1231.6 B
5月 2024
$​1231.6 B
$​1279.0 B
4月 2024
$​1279.0 B
$​1290.6 B
3月 2024
$​1290.6 B
$​1281.5 B
2月 2024
$​1281.5 B
$​1291.8 B
1月 2024
$​1291.8 B
$​1294.6 B
12月 2023
$​1294.6 B
$​1269.7 B
11月 2023
$​1269.7 B
$​1238.0 B
10月 2023
$​1238.0 B
$​1237.2 B
9月 2023
$​1237.2 B
$​1251.2 B
8月 2023
$​1251.2 B
$​1253.7 B
7月 2023
$​1253.7 B
$​1247.2 B
6月 2023
$​1247.2 B
$​1254.5 B
5月 2023
$​1254.5 B
$​1265.4 B
4月 2023
$​1265.4 B
$​1257.1 B
3月 2023
$​1257.1 B
$​1226.0 B
2月 2023
$​1226.0 B
$​1250.2 B
1月 2023
$​1250.2 B
$​1227.6 B
12月 2022
$​1227.6 B
$​1226.3 B
11月 2022
$​1226.3 B
$​1194.6 B
10月 2022
$​1194.6 B
$​1238.1 B
9月 2022
$​1238.1 B
$​1292.1 B
8月 2022
$​1292.1 B
$​1323.0 B
7月 2022
$​1323.0 B
$​1311.3 B
6月 2022
$​1311.3 B
$​1329.7 B
5月 2022
$​1329.7 B
$​1322.2 B
4月 2022
$​1322.2 B
$​1356.1 B
3月 2022
$​1356.1 B
$​1384.6 B
2月 2022
$​1384.6 B
$​1385.9 B
1月 2022
$​1385.9 B
$​1405.8 B
12月 2021
$​1405.8 B
$​1405.8 B
11月 2021
$​1405.8 B
$​1404.5 B
10月 2021
$​1404.5 B
$​1409.3 B
