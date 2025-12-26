巴西工业生产指数年率y/y (Brazil Industrial Production y/y)
巴西地理与统计研究所(IBGE)每月通过IBGE自动恢复系统(SIDRA)发布工业 – 实物生产年度调查，这是工业 – 实物生产月度调查(PIM-PF)的一部分，目的是分析巴西工业生产数据。
PIM-PF中包含的工业年度调查用于验证国家、地区和州各级的工业、采掘业和加工业的总体发展情况。
一些统计信息是在给定的参考期内发布：
该指数的分析是指SIDRA系统中以下统计数据所显示的包括采掘业和制造业在内的一般工业结果：与上一年同月相比的月度百分比变化（年度变动）。
工业生产增长可以对巴西货币(real)报价产生积极的影响。
10月 2025
-0.5%
0.0%
2.0%
9月 2025
2.0%
-2.0%
-0.7%
8月 2025
-0.7%
0.6%
0.2%
7月 2025
0.2%
1.3%
-1.3%
6月 2025
-1.3%
1.7%
3.3%
5月 2025
3.3%
1.5%
-0.5%
4月 2025
-0.3%
1.8%
3.1%
3月 2025
3.1%
2.4%
1.3%
2月 2025
1.5%
1.8%
1.3%
1月 2025
1.4%
1.8%
1.4%
12月 2024
1.6%
2.2%
1.7%
11月 2024
1.7%
2.3%
5.8%
10月 2024
5.8%
2.3%
3.4%
9月 2024
3.4%
2.1%
2.3%
8月 2024
2.2%
2.2%
6.1%
7月 2024
6.1%
2.0%
3.2%
6月 2024
3.2%
1.3%
-1.1%
5月 2024
-1.0%
1.4%
8.4%
4月 2024
8.4%
0.3%
-2.8%
3月 2024
-2.8%
2.7%
5.4%
2月 2024
5.0%
1.5%
3.7%
1月 2024
3.6%
0.0%
1.0%
12月 2023
1.0%
-0.1%
1.3%
11月 2023
1.3%
0.9%
1.1%
10月 2023
1.2%
0.5%
0.6%
9月 2023
0.6%
-0.3%
0.5%
8月 2023
0.5%
-0.4%
-1.1%
7月 2023
-1.1%
1.1%
0.3%
6月 2023
0.3%
-0.4%
1.9%
5月 2023
1.9%
-0.9%
-2.7%
4月 2023
-2.7%
-0.7%
0.9%
3月 2023
0.9%
-1.0%
-2.4%
2月 2023
-2.4%
-0.5%
0.3%
1月 2023
0.3%
-0.2%
-0.4%
12月 2022
-1.3%
1.3%
0.9%
11月 2022
0.9%
1.0%
1.7%
10月 2022
1.7%
1.6%
0.4%
9月 2022
0.4%
1.1%
2.8%
8月 2022
2.8%
-0.5%
-0.4%
7月 2022
-0.5%
0.0%
-0.5%
6月 2022
-0.5%
0.0%
0.5%
5月 2022
0.5%
-1.3%
-0.5%
4月 2022
-0.5%
-3.2%
-1.9%
3月 2022
-2.1%
-5.7%
-4.2%
2月 2022
-4.3%
-6.1%
-7.2%
1月 2022
-7.2%
-4.7%
-5.0%
12月 2021
-5.0%
-6.1%
-4.4%
11月 2021
-4.4%
-5.9%
-7.8%
10月 2021
-7.8%
-2.3%
-3.9%
9月 2021
-3.9%
1.9%
-0.7%
