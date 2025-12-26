美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓 (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)
美国商品期货委员会(CFTC)Nasdaq 100非商业净持仓指标周报告反映了市场上现有的Nasdaq 100指数期货买入卖出持仓总交易量和非商业交易者（投机商）持仓量之间的差异。这些数据与主要由芝加哥和纽约证券交易所期货市场参与者持有的持仓相符。所以该指标是美国Nasdaq 100买入持仓的净交易量。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
23.4 K
23 9月 2025
23.4 K
17.8 K
16 9月 2025
17.8 K
25.5 K
9 9月 2025
25.5 K
15.4 K
2 9月 2025
15.4 K
36.1 K
26 8月 2025
36.1 K
33.8 K
19 8月 2025
33.8 K
42.3 K
12 8月 2025
42.3 K
33.8 K
5 8月 2025
33.8 K
35.0 K
29 7月 2025
35.0 K
30.7 K
22 7月 2025
30.7 K
34.9 K
15 7月 2025
34.9 K
31.2 K
8 7月 2025
31.2 K
27.1 K
1 7月 2025
27.1 K
16.5 K
24 6月 2025
16.5 K
15.7 K
17 6月 2025
15.7 K
17.7 K
10 6月 2025
17.7 K
14.7 K
3 6月 2025
14.7 K
17.0 K
27 5月 2025
17.0 K
14.5 K
20 5月 2025
14.5 K
19.5 K
13 5月 2025
19.5 K
32.8 K
6 5月 2025
32.8 K
30.9 K
29 4月 2025
30.9 K
37.7 K
22 4月 2025
37.7 K
31.8 K
15 4月 2025
31.8 K
24.3 K
8 4月 2025
24.3 K
15.2 K
1 4月 2025
15.2 K
8.7 K
25 3月 2025
8.7 K
23.0 K
18 3月 2025
23.0 K
22.7 K
11 3月 2025
22.7 K
21.8 K
4 3月 2025
21.8 K
25.8 K
25 2月 2025
25.8 K
9.8 K
18 2月 2025
9.8 K
13.4 K
11 2月 2025
13.4 K
19.0 K
4 2月 2025
19.0 K
30.7 K
28 1月 2025
30.7 K
18.5 K
21 1月 2025
18.5 K
10.5 K
14 1月 2025
10.5 K
18.8 K
7 1月 2025
18.8 K
27.2 K
