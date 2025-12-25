经济日历部分

德国经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, EUR, 圣诞节
2025.12.26 00:00, EUR, 圣斯蒂芬节
2026.01.02 08:55, EUR, S&P全球制造业PMI

市场 最近 参考 前值 频率
10年期国债拍卖 2.67% 2.62%
2年期国债拍卖 2.05% 1.98%
30年期国债拍卖 3.26% 3.17%
5年期国债拍卖 2.27% 2.21%
GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.0% 3 Q 2025 0.0% 每季度
国内生产总值年率 y/y 0.3% 3 Q 2025 0.3% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
失业人数 2.973 M 11月 2025 2.973 M 每月
失业人数n.s.a. 2.885 M 11月 2025 2.911 M 每月
失业人数变化 1 K 11月 2025 -2 K 每月
失业率 6.3% 11月 2025 6.3% 每月
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y 2.3% 11月 2025 2.3% 每月
CPI 月率m/m -0.2% 11月 2025 -0.2% 每月
HICP m/m -0.5% 11月 2025 -0.5% 每月
HICP年率y/y 2.6% 11月 2025 2.6% 每月
PPI月率m/m 0.5% 11月 2025 -0.3% 每月
出口物价指数年率 y/y 0.3% 11月 2025 0.5% 每月
出口物价指数月率 m/m 0.2% 11月 2025 0.2% 每月
批发物价指数年率y/y 1.5% 11月 2025 1.1% 每月
批发物价指数月率m/m 0.3% 11月 2025 0.3% 每月
生产者物价指数（PPI）年率y/y 1.9% 11月 2025 0.3% 每月
进口物价指数年率 y/y -1.9% 11月 2025 -1.4% 每月
进口物价指数月率 m/m 0.5% 11月 2025 0.2% 每月
交易 最近 参考 前值 频率
出口月率 m/m 0.1% 10月 2025 1.5% 每月
经常帐 n.s.a. €​14.8 B 10月 2025 €​15.8 B 每月
贸易帐 €​16.8 B 10月 2025 €​15.3 B 每月
贸易帐 n.s.a. €​17.3 B 10月 2025 €​17.3 B 每月
进口月率m/m -1.2% 10月 2025 3.1% 每月
业务 最近 参考 前值 频率
Ifo商业气候指数 87.6 12月 2025 88.0 每月
Ifo商业现况指数 85.6 12月 2025 85.6 每月
Ifo商业预期指数 89.7 12月 2025 90.5 每月
S&P全球制造业PMI N/D 12月 2025 48.2 每月
S&P全球建筑业PMI 45.2 11月 2025 42.8 每月
S&P全球服务业PMI N/D 12月 2025 53.1 每月
S&P全球综合PMI N/D 12月 2025 53.1 每月
ZEW经济景气指数 45.8 12月 2025 每月
ZEW经济现状指数 -81.0 12月 2025 每月
工业生产指数年率 y/y 0.8% 10月 2025 -1.4% 每月
工业生产指数月率m/m 1.8% 10月 2025 1.1% 每月
工厂订单年率y/y -0.7% 10月 2025 -3.4% 每月
工厂订单月率m/m 1.5% 10月 2025 2.0% 每月
新车登记年率y/y 2.5% 11月 2025 7.8% 每月
新车登记月率m/m 0.2% 11月 2025 6.2% 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
GfK消费者气候指数 N/D 1月 2026 每月
零售销售指数月率 m/m 0.3% 10月 2025 -0.5% 每月
零售销售额年率 y/y 0.8% 10月 2025 1.4% 每月