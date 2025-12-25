德国经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|0.0%
|每季度
|失业率
|6.3%
|11月 2025
|6.3%
|每月
|CPI 年率y/y
|2.3%
|11月 2025
|2.3%
|每月
|经常帐 n.s.a.
|€14.8 B
|10月 2025
|€15.8 B
|每月
|贸易帐
|€16.8 B
|10月 2025
|€15.3 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, EUR, 圣诞节
2025.12.26 00:00, EUR, 圣斯蒂芬节
2026.01.02 08:55, EUR, S&P全球制造业PMI
经济日历
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|10年期国债拍卖
|2.67%
|2.62%
|2年期国债拍卖
|2.05%
|1.98%
|30年期国债拍卖
|3.26%
|3.17%
|5年期国债拍卖
|2.27%
|2.21%
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|0.0%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|0.3%
|3 Q 2025
|0.3%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|失业人数
|2.973 M
|11月 2025
|2.973 M
|每月
|失业人数n.s.a.
|2.885 M
|11月 2025
|2.911 M
|每月
|失业人数变化
|1 K
|11月 2025
|-2 K
|每月
|失业率
|6.3%
|11月 2025
|6.3%
|每月
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|2.3%
|11月 2025
|2.3%
|每月
|CPI 月率m/m
|-0.2%
|11月 2025
|-0.2%
|每月
|HICP m/m
|-0.5%
|11月 2025
|-0.5%
|每月
|HICP年率y/y
|2.6%
|11月 2025
|2.6%
|每月
|PPI月率m/m
|0.5%
|11月 2025
|-0.3%
|每月
|出口物价指数年率 y/y
|0.3%
|11月 2025
|0.5%
|每月
|出口物价指数月率 m/m
|0.2%
|11月 2025
|0.2%
|每月
|批发物价指数年率y/y
|1.5%
|11月 2025
|1.1%
|每月
|批发物价指数月率m/m
|0.3%
|11月 2025
|0.3%
|每月
|生产者物价指数（PPI）年率y/y
|1.9%
|11月 2025
|0.3%
|每月
|进口物价指数年率 y/y
|-1.9%
|11月 2025
|-1.4%
|每月
|进口物价指数月率 m/m
|0.5%
|11月 2025
|0.2%
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|出口月率 m/m
|0.1%
|10月 2025
|1.5%
|每月
|经常帐 n.s.a.
|€14.8 B
|10月 2025
|€15.8 B
|每月
|贸易帐
|€16.8 B
|10月 2025
|€15.3 B
|每月
|贸易帐 n.s.a.
|€17.3 B
|10月 2025
|€17.3 B
|每月
|进口月率m/m
|-1.2%
|10月 2025
|3.1%
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|Ifo商业气候指数
|87.6
|12月 2025
|88.0
|每月
|Ifo商业现况指数
|85.6
|12月 2025
|85.6
|每月
|Ifo商业预期指数
|89.7
|12月 2025
|90.5
|每月
|S&P全球制造业PMI
|N/D
|12月 2025
|48.2
|每月
|S&P全球建筑业PMI
|45.2
|11月 2025
|42.8
|每月
|S&P全球服务业PMI
|N/D
|12月 2025
|53.1
|每月
|S&P全球综合PMI
|N/D
|12月 2025
|53.1
|每月
|ZEW经济景气指数
|45.8
|12月 2025
|每月
|ZEW经济现状指数
|-81.0
|12月 2025
|每月
|工业生产指数年率 y/y
|0.8%
|10月 2025
|-1.4%
|每月
|工业生产指数月率m/m
|1.8%
|10月 2025
|1.1%
|每月
|工厂订单年率y/y
|-0.7%
|10月 2025
|-3.4%
|每月
|工厂订单月率m/m
|1.5%
|10月 2025
|2.0%
|每月
|新车登记年率y/y
|2.5%
|11月 2025
|7.8%
|每月
|新车登记月率m/m
|0.2%
|11月 2025
|6.2%
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|GfK消费者气候指数
|N/D
|1月 2026
|每月
|零售销售指数月率 m/m
|0.3%
|10月 2025
|-0.5%
|每月
|零售销售额年率 y/y
|0.8%
|10月 2025
|1.4%
|每月