南非新车总销量年率y/y (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
业务
|低级别
|12.5%
|20.2%
|
16.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|14.3%
|
12.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新车销售总额年率y/y衡量的是与前一年同月相比，在报告所述月份南非零售商售出的汽车数量变化。
南非国家汽车制造商协会(NAAMSA)发布按汽车类型划分的月度销售数据：小型车，中小型商用车，重型卡车和公共汽车。统计数据包括国内销售额和出口额。后者占总销售额的很大一部分。此外，该报告还包含下一年的预测值。 汽车行业为该国的GDP和就业做出重大贡献，因此该指标反映了经济状况。这一指标的增长显示了国家的消费增长和良好的经济形势。指数增长可以对ZAR报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"南非新车总销量年率y/y (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
12.5%
20.2%
16.0%
10月 2025
16.0%
21.5%
24.3%
9月 2025
24.3%
17.2%
18.7%
8月 2025
18.7%
6.5%
15.6%
7月 2025
15.6%
8.5%
18.7%
6月 2025
18.7%
10.8%
22.0%
5月 2025
22.0%
7.4%
11.9%
4月 2025
11.9%
6.6%
12.5%
3月 2025
12.5%
5.0%
7.3%
2月 2025
7.3%
4.5%
10.4%
1月 2025
10.4%
4.3%
2.5%
12月 2024
2.5%
5.4%
8.1%
11月 2024
8.1%
4.5%
5.5%
10月 2024
5.5%
4.1%
-4.1%
9月 2024
-4.1%
0.0%
-4.9%
8月 2024
-4.9%
-1.5%
1.5%
7月 2024
1.5%
-6.1%
-14.0%
6月 2024
-14.0%
-19.3%
-14.2%
5月 2024
-14.2%
-3.7%
2.2%
4月 2024
2.2%
0.2%
-11.7%
3月 2024
-11.7%
-2.6%
-0.9%
2月 2024
-0.9%
5.8%
-3.8%
1月 2024
-3.8%
-3.3%
12月 2023
-3.3%
3.2%
-13.4%
11月 2023
-13.4%
6.7%
-2.0%
10月 2023
-2.0%
11.4%
-4.1%
9月 2023
-4.1%
17.1%
-3.1%
8月 2023
-3.1%
23.4%
1.3%
7月 2023
1.3%
29.4%
14.0%
6月 2023
14.0%
34.2%
10.1%
5月 2023
10.1%
36.5%
-0.2%
4月 2023
-0.2%
35.1%
-0.6%
3月 2023
-0.6%
28.5%
2.6%
2月 2023
2.6%
15.8%
4.8%
1月 2023
4.8%
-4.3%
16.2%
12月 2022
16.2%
-32.2%
18.2%
11月 2022
18.2%
-68.1%
11.4%
10月 2022
11.4%
-108.5%
10.8%
9月 2022
10.8%
-233.0%
14.2%
8月 2022
14.2%
-233.0%
30.9%
7月 2022
30.9%
-325.8%
7.6%
6月 2022
7.6%
-401.3%
2.1%
5月 2022
2.1%
-388.5%
4.3%
4月 2022
4.3%
-331.0%
16.5%
3月 2022
16.5%
33.9%
18.4%
2月 2022
18.4%
89.2%
19.5%
1月 2022
19.5%
13202.7%
-3.5%
12月 2021
-3.5%
-12345.3%
6.6%
11月 2021
6.6%
-6522.5%
6.1%
10月 2021
6.1%
12127.8%
15.8%
