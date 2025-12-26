Markit 综合采购经理人指数是有关制造业和服务业私人企业工作条件变化的综合月度报告。这个指标是基于对国内大型私营企业工作的采购经理的月度调查。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。

Markit综合PMI仅包括有关私营企业的数据。采购经理完成调查问卷，在问卷中评估其工作的基本参数：输入和产出价格、就业、生产、新订单等。受访者提供有关参数的相对评估，并确定情况是否改善、更糟或保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。每次反馈都会依据公司规模以及对所属界别分组的整个生产或服务业的贡献进行加权。因此，越大型的企业对指标计算的贡献也就越大。最终数值根据季节进行调整。高于50的数值表示经济增长，可以对欧元报价产生积极的影响。较低的数值可能表明经济活动有所减少。低于42的数值可能是经济衰退的迹象。高于预期的数值被视为对欧元报价有利，而较低的数值通常被视为对欧元不利。

PMI是分析师密切关注的最受欢迎的的指数之一。它提供了涵盖整个西班牙私营产业的商业活动，在国内生产总值中占有很大的份额。它被解读为经济发展和通货膨胀的领先指标。

最后值: