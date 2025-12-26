加拿大劳动生产率季率q/q显示了与上一季度相比，加拿大工人在指定季度生产商品和服务的效率的变化。它的衡量标准是每小时的实际国内生产总值(GDP)。

其数据提取自行政文件，并从常规人口调查中获得。实际GDP是通过将平减指数应用于名义GDP来计算的，添加数据的实际值被用来衡量工业和主要经济部门的产出。计算中使用的工作时间是根据劳动统计数据来衡量的。

劳动生产率是衡量国民经济的重要指标之一。反映了实际劳动生产率与所用工作时间之间的比率。这个数据被用于经济分析、预测和价格分析、准备私营企业政策和政府项目、以及评估可以在生产过程中引进的技术创新。

然而，劳动生产率不应被解释为劳动力对生产的贡献的纯粹代表。它还反映了许多其他因素，例如劳动力特征的变化、管理技术的变化、生产组织的变化、资源的分配、当然还有技术水平。

生产率的增长预示着更高的生产能力使用效率。考虑到劳动力成本是企业支出的重要组成部分，较高生产率能够以更少的劳动力成本来满足消费者的需求。这可能会导致短期的生产增长。因而，该指数增长可能对加拿大元产生积极地影响。

最后值: