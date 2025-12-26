经济日历部分

经济日历

国家

加拿大劳动生产率季率 q/q (Canada Labor Productivity q/q)

国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
源：
加拿大统计局 (Statistics Canada)
部门：
劳动力
中级别 0.9% -0.2%
-1.0%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.0%
0.9%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

加拿大劳动生产率季率q/q显示了与上一季度相比，加拿大工人在指定季度生产商品和服务的效率的变化。它的衡量标准是每小时的实际国内生产总值(GDP)。

其数据提取自行政文件，并从常规人口调查中获得。实际GDP是通过将平减指数应用于名义GDP来计算的，添加数据的实际值被用来衡量工业和主要经济部门的产出。计算中使用的工作时间是根据劳动统计数据来衡量的。

劳动生产率是衡量国民经济的重要指标之一。反映了实际劳动生产率与所用工作时间之间的比率。这个数据被用于经济分析、预测和价格分析、准备私营企业政策和政府项目、以及评估可以在生产过程中引进的技术创新。

然而，劳动生产率不应被解释为劳动力对生产的贡献的纯粹代表。它还反映了许多其他因素，例如劳动力特征的变化、管理技术的变化、生产组织的变化、资源的分配、当然还有技术水平。

生产率的增长预示着更高的生产能力使用效率。考虑到劳动力成本是企业支出的重要组成部分，较高生产率能够以更少的劳动力成本来满足消费者的需求。这可能会导致短期的生产增长。因而，该指数增长可能对加拿大元产生积极地影响。

最后值:

真实值

预测值

"加拿大劳动生产率季率 q/q (Canada Labor Productivity q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.9%
-0.2%
-1.0%
2 Q 2025
-1.0%
0.0%
-0.1%
1 Q 2025
0.2%
0.1%
1.2%
4 Q 2024
0.6%
0.0%
0.1%
3 Q 2024
-0.4%
-0.2%
-0.1%
2 Q 2024
-0.2%
-0.2%
-0.3%
1 Q 2024
-0.3%
-0.3%
0.2%
4 Q 2023
0.4%
-0.3%
-0.5%
3 Q 2023
-0.8%
0.1%
-0.1%
2 Q 2023
-0.6%
0.4%
-0.8%
1 Q 2023
-0.6%
0.0%
-0.5%
4 Q 2022
-0.5%
-0.1%
-0.3%
3 Q 2022
0.6%
-0.1%
0.1%
2 Q 2022
0.2%
0.3%
-0.6%
1 Q 2022
-0.5%
-1.2%
-0.6%
4 Q 2021
-0.5%
1.8%
-1.2%
3 Q 2021
-1.5%
-4.5%
0.0%
2 Q 2021
0.6%
14.5%
-1.7%
1 Q 2021
-1.7%
-4.0%
-2.1%
4 Q 2020
-2.0%
-9.2%
-10.6%
3 Q 2020
-10.3%
10.9%
10.5%
2 Q 2020
9.8%
2.3%
4.5%
1 Q 2020
3.4%
0.1%
-0.1%
4 Q 2019
-0.1%
0.1%
0.2%
3 Q 2019
0.2%
0.8%
0.1%
2 Q 2019
0.2%
1.4%
0.4%
1 Q 2019
0.3%
0.2%
-0.4%
4 Q 2018
-0.4%
0.4%
0.2%
3 Q 2018
0.3%
0.0%
0.7%
2 Q 2018
0.7%
0.7%
-0.3%
1 Q 2018
-0.3%
-0.7%
0.2%
4 Q 2017
0.2%
0.3%
-0.5%
3 Q 2017
-0.6%
0.4%
-0.2%
2 Q 2017
-0.1%
1.3%
1 Q 2017
1.4%
0.4%
4 Q 2016
0.4%
1.2%
3 Q 2016
1.2%
-0.2%
2 Q 2016
-0.3%
0.4%
1 Q 2016
0.4%
0.0%
4 Q 2015
0.1%
0.4%
3 Q 2015
0.1%
-0.9%
2 Q 2015
-0.6%
-0.5%
1 Q 2015
-0.1%
0.3%
4 Q 2014
-0.1%
0.1%
3 Q 2014
0.1%
1.8%
2 Q 2014
1.8%
-0.1%
1 Q 2014
-0.1%
1.0%
4 Q 2013
1.0%
0.2%
3 Q 2013
0.3%
0.5%
2 Q 2013
0.4%
0.2%
12
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码