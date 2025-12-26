经济日历部分

日本加班费年率y/y (Japan Overtime Pay y/y)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
厚生劳动省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
部门：
劳动力
低级别 1.5% 0.6%
1.0%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
1.1%
1.5%
下次发布 实际值 预测值
以前
加班费年率y/y反映了与去年同月相比，当前月份日本员工加班工资的变化。

在日本，一周的正常工作时间为40小时。如果员工每周工作时间超过40小时，则公司应向员工支付加班费（除非他/她在管理岗位）。如果公司员工经常加班，则公司应当另行签订协议，并上报给劳动标准监察机构。日本的加班工资按照劳动法并根据工作时间而定。

然而，在日本，加班费的支付往往不公平，但许多日本人仍然不会罢工或更换工作，因为在日本社会普遍认为频繁的工作变动可能对未来的就业产生负面影响。

在日本，即使经济有所好转，工人的薪资（包括加班费）增长也非常缓慢。日本曾被称为全中产阶级社会，许多人的收入都差不多，但自2000年代以来，这一差距在不断扩大。因此，薪资收入分配是一个双曲线。

通常，薪水和加班费的增长反映了国家的经济发展。不过，由于这些数据在日本变化不大，因此加班费指标对本国货币报价的影响非常小。

最后值:

真实值

预测值

"日本加班费年率y/y (Japan Overtime Pay y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
1.5%
0.6%
1.0%
9月 2025
0.6%
0.7%
0.4%
8月 2025
1.3%
0.6%
3.0%
7月 2025
3.3%
0.4%
0.5%
6月 2025
0.9%
0.4%
1.4%
5月 2025
1.0%
1.1%
1.3%
4月 2025
0.8%
1.6%
-0.4%
3月 2025
-1.1%
0.1%
2.4%
2月 2025
2.2%
0.8%
1.5%
1月 2025
3.1%
0.1%
0.8%
12月 2024
1.3%
0.4%
1.4%
11月 2024
1.6%
0.5%
0.7%
10月 2024
1.4%
0.3%
-0.9%
9月 2024
-0.4%
0.3%
1.7%
8月 2024
2.6%
0.0%
-0.2%
7月 2024
-0.1%
0.1%
0.9%
6月 2024
1.3%
0.7%
0.9%
5月 2024
2.3%
0.2%
-1.2%
4月 2024
-0.6%
-1.2%
-0.5%
3月 2024
-1.5%
0.3%
-1.6%
2月 2024
-1.0%
0.4%
1月 2024
0.4%
-0.7%
12月 2023
-0.7%
1.3%
0.2%
11月 2023
0.9%
-1.4%
-0.7%
10月 2023
-0.1%
1.9%
-0.5%
9月 2023
0.7%
0.8%
0.2%
8月 2023
1.0%
-2.2%
0.0%
7月 2023
0.5%
3.4%
1.9%
6月 2023
2.3%
-0.1%
0.5%
5月 2023
0.4%
0.4%
-0.7%
4月 2023
-0.3%
1.4%
1.2%
3月 2023
1.1%
1.4%
1.2%
2月 2023
1.7%
2.0%
0.5%
1月 2023
1.1%
4.1%
2.9%
12月 2022
3.0%
6.6%
5.4%
11月 2022
5.2%
7.4%
7.7%
10月 2022
7.9%
5.6%
6.8%
9月 2022
6.7%
4.5%
4.1%
8月 2022
4.3%
5.3%
4.7%
7月 2022
4.7%
5.7%
4.8%
6月 2022
5.8%
5.7%
5.3%
5月 2022
5.5%
4.2%
5.0%
4月 2022
5.9%
4.2%
4.2%
3月 2022
2.5%
5.1%
4.9%
2月 2022
5.8%
4.6%
4.3%
1月 2022
4.4%
3.3%
5.2%
12月 2021
4.8%
-3.6%
2.9%
11月 2021
2.7%
5.5%
2.3%
10月 2021
1.8%
19.9%
4.6%
9月 2021
4.4%
22.2%
6.0%
123
