西班牙S&P全球服务业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
西班牙
EUR, 欧元
源：
S&P全球 (S&P Global)
部门：
业务
中级别 55.6 55.7
56.6
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
55.4
55.6
下次发布 实际值 预测值
以前
西班牙Markit服务业采购经理人指数(PMI)是一个宏观经济报告，基于对大型企业采购经理人的月度调查得出的信息，显示了西班牙服务业的经济活动。该指数由Markit Economics调查机构发布。企业代表“路透社”准备了一份关于服务业的报告。指数计算意味着评估相应的特征：受访者评估情况是否有所改善、更糟或保持不变。对回复的评估还会考虑到受调查企业的重要性。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。这项调查涉及了能够跟踪上述变化的经理。在这个抽样调查中，Markit Economics尽量涵盖国内的各个大型企业。从所有企业中挑选出一组最能准确反映服务业的500家企业。他们每月都会收到调查问卷。对其中所载问题的回答可用于编制一份包括以下数据的报告：

  • 商业活动
  • 新订单
  • 未交货订单
  • 为生产服务而收到的价格
  • 支付价格（生产过程中购买的材料和服务）
  • 就业水平
  • 近期商业活动预测

Markit服务业PMI只包括私营企业的数据。受访者提供有关参数的相对评估，并确定情况是否改善、更糟或保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。这个指数根据季节进行调整。高于50的数值表示服务业增长，可以对欧元报价产生积极的影响。较低的数值可能表明经济活动有所减少。低于42的数值可能是经济衰退的迹象。高于预期的数值被视为对欧元报价有利，而较低的数值通常被视为对欧元不利。

服务业PMI被认为是最重要的指标之一，因此分析师对其进行详细的监测。该指数也是服务业经济活动和通货膨胀的领先指标。

最后值:

真实值

预测值

"西班牙S&P全球服务业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
55.6
55.7
56.6
10月 2025
56.6
55.3
54.3
9月 2025
54.3
54.1
53.2
8月 2025
53.2
55.3
55.1
7月 2025
55.1
53.4
51.9
6月 2025
51.9
53.0
51.3
5月 2025
51.3
55.7
53.4
4月 2025
53.4
56.0
54.7
3月 2025
54.7
56.9
56.2
2月 2025
56.2
56.0
54.9
1月 2025
54.9
54.8
57.3
12月 2024
57.3
53.1
53.1
11月 2024
53.1
55.1
54.9
10月 2024
54.9
55.4
57.0
9月 2024
57.0
53.8
54.6
8月 2024
54.6
53.9
53.9
7月 2024
53.9
55.3
56.8
6月 2024
56.8
55.6
56.9
5月 2024
56.9
56.4
56.2
4月 2024
56.2
56.9
56.1
3月 2024
56.1
56.0
54.7
2月 2024
54.7
53.2
52.1
1月 2024
52.1
50.5
51.5
12月 2023
51.5
51.1
51.0
11月 2023
51.0
50.8
51.1
10月 2023
51.1
49.9
50.5
9月 2023
50.5
51.0
49.3
8月 2023
49.3
53.1
52.8
7月 2023
52.8
55.1
53.4
6月 2023
53.4
57.4
56.7
5月 2023
56.7
58.7
57.9
4月 2023
57.9
58.2
59.4
3月 2023
59.4
54.8
56.7
2月 2023
56.7
52.2
52.7
1月 2023
52.7
50.5
51.6
12月 2022
51.6
50.5
51.2
11月 2022
51.2
49.1
49.7
10月 2022
49.7
49.5
48.5
9月 2022
48.5
52.2
50.6
8月 2022
50.6
53.9
53.8
7月 2022
53.8
55.3
54.0
6月 2022
54.0
56.9
56.5
5月 2022
56.5
55.3
57.1
4月 2022
57.1
55.0
53.4
3月 2022
53.4
51.7
56.6
2月 2022
56.6
51.2
46.6
1月 2022
46.6
57.9
55.8
12月 2021
55.8
58.3
59.8
11月 2021
59.8
56.8
56.6
10月 2021
56.6
58.6
56.9
