西班牙Markit服务业采购经理人指数(PMI)是一个宏观经济报告，基于对大型企业采购经理人的月度调查得出的信息，显示了西班牙服务业的经济活动。该指数由Markit Economics调查机构发布。企业代表“路透社”准备了一份关于服务业的报告。指数计算意味着评估相应的特征：受访者评估情况是否有所改善、更糟或保持不变。对回复的评估还会考虑到受调查企业的重要性。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。这项调查涉及了能够跟踪上述变化的经理。在这个抽样调查中，Markit Economics尽量涵盖国内的各个大型企业。从所有企业中挑选出一组最能准确反映服务业的500家企业。他们每月都会收到调查问卷。对其中所载问题的回答可用于编制一份包括以下数据的报告：

商业活动

新订单

未交货订单

为生产服务而收到的价格

支付价格（生产过程中购买的材料和服务）

就业水平

近期商业活动预测

Markit服务业PMI只包括私营企业的数据。受访者提供有关参数的相对评估，并确定情况是否改善、更糟或保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。这个指数根据季节进行调整。高于50的数值表示服务业增长，可以对欧元报价产生积极的影响。较低的数值可能表明经济活动有所减少。低于42的数值可能是经济衰退的迹象。高于预期的数值被视为对欧元报价有利，而较低的数值通常被视为对欧元不利。

服务业PMI被认为是最重要的指标之一，因此分析师对其进行详细的监测。该指数也是服务业经济活动和通货膨胀的领先指标。

最后值: