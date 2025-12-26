美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓 (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)
国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
部门：
市场
|中级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
“美国商品期货交易委员会(CFTC)”周报告详细介绍了美国期货市场中“非商业”交易者的净持仓。该数据与主要由芝加哥和纽约证券交易所期货市场的参与者所持有的持仓相符。
当交易者进行投机性操作时，则被归类为“非商业”交易者，例如：“日间交易者”和“波段交易者”。同样的交易者可定义为资产一部分的“日间交易者”，和资产另一部分的“持有者”（长期交易的交易者）。所有这些都反映在“美国商品期货交易委员会(CFTC)”报告中。
CFTC公布了有关已完成交易和未结持仓的报告，以帮助交易者和分析师了解市场动态。这些报告是根据在期货交易商(FCM)、清算公司和证券交易所注册的交易商提供的持仓数据进行编制的。CFTC分析部门仅提供信息，但没有解释某些类型持仓累积的原因。
巴西货币BRL投机性买入持仓的增长间接表明该货币的市场活动有所增加，但鉴于与全球规模相比数据量较小，因此对其价格没有直接影响。
最后值:
真实值
"美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓 (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
65.5 K
23 9月 2025
65.5 K
62.2 K
16 9月 2025
62.2 K
56.1 K
9 9月 2025
56.1 K
33.2 K
2 9月 2025
33.2 K
28.9 K
26 8月 2025
28.9 K
30.4 K
19 8月 2025
30.4 K
39.6 K
12 8月 2025
39.6 K
24.6 K
5 8月 2025
24.6 K
23.9 K
29 7月 2025
23.9 K
25.9 K
22 7月 2025
25.9 K
24.2 K
15 7月 2025
24.2 K
49.0 K
8 7月 2025
49.0 K
52.2 K
1 7月 2025
52.2 K
44.7 K
24 6月 2025
44.7 K
51.7 K
17 6月 2025
51.7 K
39.3 K
10 6月 2025
39.3 K
30.8 K
3 6月 2025
30.8 K
46.8 K
27 5月 2025
46.8 K
26.3 K
20 5月 2025
26.3 K
43.5 K
13 5月 2025
43.5 K
25.0 K
6 5月 2025
25.0 K
68.3 K
29 4月 2025
68.3 K
49.9 K
22 4月 2025
49.9 K
49.0 K
15 4月 2025
49.0 K
45.1 K
8 4月 2025
45.1 K
37.0 K
1 4月 2025
37.0 K
40.3 K
25 3月 2025
40.3 K
40.7 K
18 3月 2025
40.7 K
41.9 K
11 3月 2025
41.9 K
43.2 K
4 3月 2025
43.2 K
2.4 K
25 2月 2025
2.4 K
0.9 K
18 2月 2025
0.9 K
1.1 K
11 2月 2025
1.1 K
0.2 K
4 2月 2025
0.2 K
-38.5 K
28 1月 2025
-38.5 K
-34.1 K
21 1月 2025
-34.1 K
-34.9 K
14 1月 2025
-34.9 K
-33.0 K
7 1月 2025
-33.0 K
-20.7 K
24 12月 2024
-20.7 K
-20.9 K
17 12月 2024
-20.9 K
-16.4 K
10 12月 2024
-16.4 K
-17.4 K
3 12月 2024
-17.4 K
-7.6 K
26 11月 2024
-7.6 K
-7.3 K
