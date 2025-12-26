Markit制造业采购经理人指数(PMI)反映了日本工业的商业环境。这个指数基于对制造业企业管理人在新订单数、销售额、库存量、供应商和工业前景方面的调查每月计算而成。这个指数衡量了制造业采购经理的活动水平。

Markit采购经理人指数(PMI)调查选择了代表每个国家主要行业并可以适当反映商业状况的公司，并提供了比其他经济指标更早确定商业变化的材料。这份调查对所有被调查国家和地区的相同项目都有相同的问题，因此可以比较来自不同国家的数据。

高于50的数值表示行业在扩张；低于50表示收缩。

由于采购经理通常可以提前获得有关其业绩的数据，因此交易者正密切关注这些数据的发布。PMI被视为整体经济发展的领先指标。

高于预期的指数值应被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的指数值应被视为对JPY不利/看跌。

