日本S&P全球制造业采购经理人指数(PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|低级别
|48.7
|48.7
|
48.2
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|48.9
|
48.7
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
Markit制造业采购经理人指数(PMI)反映了日本工业的商业环境。这个指数基于对制造业企业管理人在新订单数、销售额、库存量、供应商和工业前景方面的调查每月计算而成。这个指数衡量了制造业采购经理的活动水平。
Markit采购经理人指数(PMI)调查选择了代表每个国家主要行业并可以适当反映商业状况的公司，并提供了比其他经济指标更早确定商业变化的材料。这份调查对所有被调查国家和地区的相同项目都有相同的问题，因此可以比较来自不同国家的数据。
高于50的数值表示行业在扩张；低于50表示收缩。
由于采购经理通常可以提前获得有关其业绩的数据，因此交易者正密切关注这些数据的发布。PMI被视为整体经济发展的领先指标。
高于预期的指数值应被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的指数值应被视为对JPY不利/看跌。
最后值:
真实值
预测值
"日本S&P全球制造业采购经理人指数(PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
