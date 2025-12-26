美国EIA原油库存变化 (EIA United States Crude Oil Stocks Change)
|高级别
|N/D
|-1.190 M
|
-1.274 M
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
美国能源部能源信息管理局 (EIA) 每周发布的报告中包括了EIA 原油库存变化指标。它表示了美国公司持有的商业原油的桶数。
EIA将这份报告以及其他有关原油和主要石油产品的供应、库存和价格的信息都纳入每周石油状况报告(WPSR)中。这是目前制造商、媒体、政策制定者、消费者和分析师，以及州和地方当局所采用的，一个关于当前能源行业的可靠的信息来源。报告数据描述了美国和美国大型地区原油和石油产品的供应和处置情况。
该报告是根据所有公司提交的数据编制而成，可以储存至少1000桶原油。它们包括：
- 所有管道公司（当地和州），包括州际、国内和本地管道
- 原油生产者（石油公司）
- 终端运营商
- 原油储藏库（炼油厂除外）
- 在其他州和哥伦比亚特区，通过水路运输阿拉斯加原油的公司
美国原油库存增加可能表明原油需求下降或产量增加。虽然是短期效应，但这样的增长对全球石油价格仍会产生负面影响。只在原油库存连续几周稳步增长的情况下，市场才会出现下降的趋势。
最后值:
真实值
预测值
"美国EIA原油库存变化 (EIA United States Crude Oil Stocks Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件