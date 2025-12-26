美国能源部能源信息管理局 (EIA) 每周发布的报告中包括了EIA 原油库存变化指标。它表示了美国公司持有的商业原油的桶数。

EIA将这份报告以及其他有关原油和主要石油产品的供应、库存和价格的信息都纳入每周石油状况报告(WPSR)中。这是目前制造商、媒体、政策制定者、消费者和分析师，以及州和地方当局所采用的，一个关于当前能源行业的可靠的信息来源。报告数据描述了美国和美国大型地区原油和石油产品的供应和处置情况。

该报告是根据所有公司提交的数据编制而成，可以储存至少1000桶原油。它们包括：

所有管道公司（当地和州），包括州际、国内和本地管道

原油生产者（石油公司）

终端运营商

原油储藏库（炼油厂除外）

在其他州和哥伦比亚特区，通过水路运输阿拉斯加原油的公司

美国原油库存增加可能表明原油需求下降或产量增加。虽然是短期效应，但这样的增长对全球石油价格仍会产生负面影响。只在原油库存连续几周稳步增长的情况下，市场才会出现下降的趋势。

最后值: