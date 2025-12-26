加拿大兼职就业变化 (Canada Part-Time Employment Change)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
劳动力
|低级别
|63.0 K
|
85.1 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
63.0 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大兼职就业变化反映了指定月份，拥有兼职工作的就业人数的变化。兼职就业的计算范围包括通常每周在主要工作或唯一工作中的工作时间少于30小时的人们。
兼职就业数据是根据全国定期人口调查计算得出的。这份调查是在全国范围内进行的以下类别不包含在此调查之中：
- 居住在各省保留地和其他土著聚集区的人们
- 加拿大武装部队的专职成员
- 居住在人口密度非常低的偏远地区的人们
加拿大就业人口计算的具体特点在于：与大多数其他发达国家的劳动力人口计算包含的是15岁以上人口相比，加拿大劳动力人口调查包括了15岁的年轻人。
所提供的数据根据季节进行调整。
指标数值应该根据上下文内容加以解释。如果单独考虑，兼职就业增长表明劳动力市场处于上升状态。但是如果兼职就业增长的同时全职就业降低，这将被视为一个负面因素。
最后值:
真实值
"加拿大兼职就业变化 (Canada Part-Time Employment Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
63.0 K
85.1 K
10月 2025
85.1 K
-45.6 K
9月 2025
-45.6 K
-59.7 K
8月 2025
-59.7 K
10.3 K
7月 2025
10.3 K
69.5 K
6月 2025
69.5 K
-48.8 K
5月 2025
-48.8 K
-24.2 K
4月 2025
-24.2 K
29.5 K
3月 2025
29.5 K
20.8 K
2月 2025
20.8 K
40.9 K
1月 2025
40.9 K
31.8 K
12月 2024
33.5 K
-3.6 K
11月 2024
-3.6 K
-11.2 K
10月 2024
-11.2 K
-65.3 K
9月 2024
-65.3 K
65.7 K
8月 2024
65.7 K
-64.4 K
7月 2024
-64.4 K
1.9 K
6月 2024
1.9 K
62.4 K
5月 2024
62.4 K
50.3 K
4月 2024
50.3 K
-1.6 K
3月 2024
-1.6 K
-29.9 K
2月 2024
-29.9 K
48.9 K
1月 2024
48.9 K
23.6 K
12月 2023
23.6 K
-34.7 K
11月 2023
-34.7 K
20.8 K
10月 2023
20.8 K
47.9 K
9月 2023
47.9 K
7.8 K
8月 2023
7.8 K
-8.1 K
7月 2023
-8.1 K
-49.8 K
6月 2023
-49.8 K
15.5 K
5月 2023
15.5 K
47.6 K
4月 2023
47.6 K
15.9 K
3月 2023
15.9 K
-9.3 K
2月 2023
-9.3 K
28.9 K
1月 2023
28.9 K
19.5 K
12月 2022
19.5 K
-40.6 K
11月 2022
-40.6 K
-11.0 K
10月 2022
-11.0 K
15.4 K
9月 2022
15.4 K
37.5 K
8月 2022
37.5 K
-17.5 K
7月 2022
-17.5 K
-39.1 K
6月 2022
-39.1 K
-95.8 K
5月 2022
-95.8 K
47.1 K
4月 2022
47.1 K
-20.3 K
3月 2022
-20.3 K
215.1 K
2月 2022
215.1 K
-117.4 K
1月 2022
-117.4 K
-67.7 K
12月 2021
-67.7 K
73.8 K
11月 2021
73.8 K
-5.2 K
10月 2021
-5.2 K
-36.5 K
