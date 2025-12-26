Markit/CIPS 服务业采购经理人指数由Markit与英国特许采购与供应学会共同计算(CIPS)。它描述了英国经济服务业的商业环境和采购经理人的活动水平。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。选择的抽样调查对象也是为了尽可能涵盖全球范围内的大型企业的最大数量。

采购经理人的计算是基于从月度问卷答复中收集的数据得出的，这些数据来自对GDP具有最高贡献的600多家英国公司的采购经理。经理们被要求描述有关国家建筑行业的当前商业和经济状况。调查问卷包括以下经济变量：

商业活动

收到的新订单

未交货订单

为生产服务而收到的价格

支付价格（生产过程中购买的材料和服务）

就业

近期商业活动

调查对象提供一个相对评估：数字是否增加、减少或保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。

该指数进行季节性调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个服务业的运营信息。它被解读为生产和通货膨胀的领先指标。服务业PMI增长表明市场状况有利，可以被视为是对英镑增长的积极因素。

