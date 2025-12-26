法国3个月国库券拍卖 (France 3-Month BTF Auction)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
市场
|低级别
|2.079%
|
2.088%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
2.079%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国3个月期国债(BTF)拍卖是指三个月期的BTF债券的收益率百分比。因为收益率可以反映法国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"法国3个月国库券拍卖 (France 3-Month BTF Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
2.079%
2.088%
2.088%
2.069%
2.069%
2.041%
2.041%
2.027%
2.027%
2.030%
2.030%
2.010%
2.010%
2.011%
2.011%
1.987%
1.987%
1.958%
1.958%
1.999%
1.999%
2.002%
2.002%
2.007%
2.007%
2.007%
2.007%
1.989%
1.989%
1.984%
1.984%
1.974%
1.974%
1.963%
1.963%
1.952%
1.952%
1.957%
1.957%
1.977%
1.977%
1.938%
1.938%
1.940%
1.940%
1.934%
1.934%
1.957%
1.957%
1.951%
1.951%
1.948%
1.948%
1.943%
1.943%
1.985%
1.985%
1.999%
1.999%
2.042%
2.042%
2.057%
2.057%
2.072%
2.072%
2.076%
2.076%
2.121%
2.121%
2.192%
2.192%
2.212%
2.212%
2.259%
2.259%
2.328%
2.328%
2.348%
2.348%
2.395%
2.395%
2.396%
2.396%
2.423%
2.423%
2.452%
2.452%
2.475%
2.475%
2.496%
2.496%
2.608%
2.608%
2.633%
2.633%
2.691%
2.691%
2.704%
2.704%
2.770%
