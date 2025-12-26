经济日历部分

经济日历

国家

美国EIA汽油产量变化 (EIA United States Gasoline Production Change)

国家：
美国
USD, 美元
源：
美国能源信息管理局 (U.S. Energy Information Administration)
部门：
业务
低级别 N/D -0.145 M
0.033 M
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
下次发布 实际值 预测值
以前
能源信息管理局 (EIA)汽油产量变化是美国汽油需求量和石油消耗量的间接衡量标准。美国能源部能源信息管理局 (EIA) 的每周报告中包括了该指标。

EIA将这份报告以及其他有关原油和主要石油产品的供应、库存和价格的信息都纳入每周石油状况报告(WPSR)中。这是目前制造商、媒体、政策制定者、消费者和分析师，以及州和地方当局所采用的，一个关于当前能源行业的可靠的信息来源。报告数据描述了美国和美国大型地区原油和石油产品的供应和处置情况。

汽油产量的增长间接预测了原油需求的短期增长。汽油需求量是一个季节性变化指标。例如，夏季汽油消耗量增加，因为此时人们开始驾车出游。美国汽油产量变化很少会导致燃料价格的波动。分析师通常将其数值与其他具有更大意义的石油市场指标相结合进行解读。

最后值:

真实值

预测值

"美国EIA汽油产量变化 (EIA United States Gasoline Production Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
19 12月 2025
N/D
-0.145 M
0.033 M
12 12月 2025
0.033 M
-0.081 M
-0.178 M
5 12月 2025
-0.178 M
-0.010 M
0.197 M
28 11月 2025
0.197 M
0.339 M
0.286 M
21 11月 2025
0.286 M
-0.354 M
-0.662 M
14 11月 2025
-0.662 M
0.062 M
0.102 M
7 11月 2025
0.102 M
-0.101 M
0.241 M
31 10月 2025
0.241 M
0.291 M
-0.004 M
24 10月 2025
-0.004 M
0.547 M
0.235 M
17 10月 2025
0.235 M
-0.127 M
-0.394 M
10 10月 2025
-0.394 M
0.573 M
0.409 M
3 10月 2025
0.409 M
-0.214 M
-0.363 M
26 9月 2025
-0.363 M
-0.044 M
0.300 M
19 9月 2025
0.300 M
0.279 M
-0.180 M
12 9月 2025
-0.180 M
-0.173 M
-0.285 M
5 9月 2025
-0.285 M
-0.293 M
-0.109 M
29 8月 2025
-0.109 M
0.116 M
0.427 M
22 8月 2025
0.427 M
0.110 M
-0.259 M
15 8月 2025
-0.259 M
-0.020 M
0.010 M
8 8月 2025
0.010 M
0.217 M
-0.239 M
1 8月 2025
-0.239 M
0.002 M
0.676 M
25 7月 2025
0.676 M
0.915 M
0.282 M
18 7月 2025
0.282 M
-0.246 M
-0.815 M
11 7月 2025
-0.815 M
-0.640 M
0.278 M
4 7月 2025
0.278 M
-0.433 M
-0.491 M
27 6月 2025
-0.491 M
-0.976 M
0.008 M
20 6月 2025
0.008 M
-0.600 M
0.386 M
13 6月 2025
0.386 M
0.407 M
0.681 M
6 6月 2025
0.681 M
-0.217 M
-0.714 M
30 5月 2025
-0.714 M
0.139 M
0.190 M
23 5月 2025
0.190 M
0.248 M
0.178 M
16 5月 2025
0.178 M
0.387 M
-0.327 M
9 5月 2025
-0.327 M
-0.218 M
0.253 M
2 5月 2025
0.253 M
-0.207 M
-0.616 M
25 4月 2025
-0.616 M
0.299 M
0.661 M
18 4月 2025
0.661 M
0.097 M
0.466 M
11 4月 2025
0.466 M
0.008 M
-0.338 M
4 4月 2025
-0.338 M
0.005 M
0.062 M
28 3月 2025
0.062 M
0.154 M
-0.401 M
21 3月 2025
-0.401 M
-0.025 M
0.067 M
14 3月 2025
0.067 M
0.081 M
-0.078 M
7 3月 2025
-0.078 M
0.269 M
0.464 M
28 2月 2025
0.464 M
-0.050 M
-0.020 M
21 2月 2025
-0.020 M
0.050 M
-0.156 M
14 2月 2025
-0.156 M
-0.021 M
0.180 M
7 2月 2025
0.180 M
0.018 M
-0.027 M
31 1月 2025
-0.027 M
0.029 M
-0.044 M
24 1月 2025
-0.044 M
0.771 M
-0.043 M
17 1月 2025
-0.043 M
0.744 M
0.397 M
10 1月 2025
0.397 M
0.315 M
-0.081 M
12345678...11
