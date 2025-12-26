经济日历部分

香港外汇储备 (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)

国家：
香港
HKD, 港元
源：
香港金融管理局 (Hong Kong Monetary Authority)
部门：
货币
低级别 $​429.4 B $​423.3 B
$​426.1 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​424.7 B
$​429.4 B
下次发布 实际值 预测值
以前
外汇储备反映了香港外汇储备、证券、银行存款、债务、债券、特别提款权和黄金储备的总价值。高于预期的数值被视为对港币报价有利，而较低的数值通常被视为对港币不利。

最后值:

真实值

预测值

"香港外汇储备 (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
$​429.4 B
$​423.3 B
$​426.1 B
10月 2025
$​426.0 B
$​422.5 B
$​419.1 B
9月 2025
$​419.2 B
$​422.4 B
$​421.6 B
8月 2025
$​421.6 B
$​432.4 B
$​425.4 B
7月 2025
$​425.4 B
$​436.1 B
$​432.0 B
6月 2025
$​431.9 B
$​437.2 B
$​431.1 B
5月 2025
$​431.0 B
$​408.0 B
$​410.2 B
4月 2025
$​408.7 B
$​407.1 B
$​412.5 B
3月 2025
$​413.1 B
$​414.3 B
$​416.4 B
2月 2025
$​416.4 B
$​418.4 B
$​421.5 B
1月 2025
$​421.5 B
$​418.7 B
$​421.5 B
12月 2024
$​421.4 B
$​425.7 B
$​425.1 B
11月 2024
$​425.1 B
$​423.5 B
$​421.3 B
10月 2024
$​421.4 B
$​424.4 B
$​422.8 B
9月 2024
$​422.8 B
$​425.8 B
$​423.5 B
8月 2024
$​423.4 B
$​422.7 B
$​419.1 B
7月 2024
$​419.3 B
$​415.5 B
$​416.3 B
6月 2024
$​416.3 B
$​417.9 B
$​417.2 B
5月 2024
$​417.2 B
$​417.7 B
$​416.4 B
4月 2024
$​416.4 B
$​425.4 B
$​423.5 B
3月 2024
$​423.6 B
$​425.3 B
$​425.2 B
2月 2024
$​425.1 B
$​425.4 B
$​423.1 B
1月 2024
$​423.2 B
$​426.2 B
$​425.6 B
12月 2023
$​425.5 B
$​430.2 B
$​424.6 B
11月 2023
$​424.6 B
$​422.6 B
$​416.0 B
10月 2023
$​416.0 B
$​418.5 B
$​415.7 B
9月 2023
$​415.7 B
$​421.0 B
$​418.4 B
8月 2023
$​418.4 B
$​422.5 B
$​421.6 B
7月 2023
$​421.6 B
$​414.6 B
$​417.3 B
6月 2023
$​417.3 B
$​418.9 B
$​421.0 B
5月 2023
$​421.0 B
$​424.4 B
$​427.4 B
4月 2023
$​427.4 B
$​426.7 B
$​430.8 B
3月 2023
$​430.7 B
$​431.1 B
$​429.1 B
2月 2023
$​429.1 B
$​450.3 B
$​436.5 B
1月 2023
$​436.9 B
$​422.6 B
$​424.0 B
12月 2022
$​424.0 B
$​427.7 B
$​423.2 B
11月 2022
$​423.2 B
$​416.3 B
$​417.2 B
10月 2022
$​417.2 B
$​406.5 B
$​419.2 B
9月 2022
$​419.2 B
$​428.1 B
$​431.8 B
8月 2022
$​431.8 B
$​438.7 B
$​441.8 B
7月 2022
$​441.7 B
$​435.7 B
$​447.2 B
6月 2022
$​447.3 B
$​458.1 B
$​465.0 B
5月 2022
$​465.0 B
$​462.0 B
$​465.7 B
4月 2022
$​465.7 B
$​482.8 B
$​481.6 B
3月 2022
$​481.6 B
$​491.1 B
$​491.1 B
2月 2022
$​490.9 B
$​490.2 B
$​492.5 B
1月 2022
$​492.5 B
$​491.9 B
$​496.9 B
12月 2021
$​496.8 B
$​502.3 B
$​499.4 B
11月 2021
$​499.5 B
$​502.3 B
$​498.0 B
10月 2021
$​498.1 B
$​502.9 B
$​494.9 B
123
