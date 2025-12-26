德国有形商品的进出口情况列在贸易资产负债表中。位于威斯巴登的“联邦统计局”将欧盟内部的进出口与非欧盟国家的进出口分开记录，然后进行合并。如果德国出口增加，贸易差额显示为顺差，否则就会出现贸易逆差。贸易差额由服务差额、要素收入帐户和经常转移差额组成，被记入经常账户中，而同时又是国际收支的一部分。

如果在一定时期内（通常是一年）出口超过进口（以货币计算），则是该国竞争力的积极迹象。然后还可以称之为活跃或积极的贸易差额。如果一个国家的货币贬值，进口产品则变得更贵，且进口下降，而出口商品在国外价格更便宜，出口上升。然而，通常这种效果是有延迟的。

德国经济以出口为导向，但同时严重依赖外国原材料。汽车行业是最重要的出口产品，占比近20%。其次是机械和化工产品。这三个产业加起来几乎占德国出口的一半。

由于与其他欧盟国家相比，过高的出口顺差可能会危及成员国的稳定，因此，如果一个成员国预算出现赤字，那么就将出口顺差的上限定在国内生产总值的6%或3%。如果超过这一限度，就可以开始进行审查，这可能导致刑事诉讼，但尚未出现这种情况。自20世纪90年代以来，德意志联邦共和国不断记录出口顺差。

由于德国约三分之二的贸易顺差是在欧盟内部产生的，而与其他国家的贸易顺差只有三分之一，因此对欧元的影响很小。此外，贸易差额变化的影响并不明显，还取决于其他因素。另一方面，不断增长的贸易顺差表明是一个成功的经济体，这可能会对汇率产生影响。

