德国贸易差额 (Germany Trade Balance)
|中级别
|€16.8 B
|€15.7 B
|
€15.3 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|€15.6 B
|
€16.8 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
德国有形商品的进出口情况列在贸易资产负债表中。位于威斯巴登的“联邦统计局”将欧盟内部的进出口与非欧盟国家的进出口分开记录，然后进行合并。如果德国出口增加，贸易差额显示为顺差，否则就会出现贸易逆差。贸易差额由服务差额、要素收入帐户和经常转移差额组成，被记入经常账户中，而同时又是国际收支的一部分。
如果在一定时期内（通常是一年）出口超过进口（以货币计算），则是该国竞争力的积极迹象。然后还可以称之为活跃或积极的贸易差额。如果一个国家的货币贬值，进口产品则变得更贵，且进口下降，而出口商品在国外价格更便宜，出口上升。然而，通常这种效果是有延迟的。
德国经济以出口为导向，但同时严重依赖外国原材料。汽车行业是最重要的出口产品，占比近20%。其次是机械和化工产品。这三个产业加起来几乎占德国出口的一半。
由于与其他欧盟国家相比，过高的出口顺差可能会危及成员国的稳定，因此，如果一个成员国预算出现赤字，那么就将出口顺差的上限定在国内生产总值的6%或3%。如果超过这一限度，就可以开始进行审查，这可能导致刑事诉讼，但尚未出现这种情况。自20世纪90年代以来，德意志联邦共和国不断记录出口顺差。
由于德国约三分之二的贸易顺差是在欧盟内部产生的，而与其他国家的贸易顺差只有三分之一，因此对欧元的影响很小。此外，贸易差额变化的影响并不明显，还取决于其他因素。另一方面，不断增长的贸易顺差表明是一个成功的经济体，这可能会对汇率产生影响。
最后值:
真实值
预测值
"德国贸易差额 (Germany Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
