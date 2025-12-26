美国ISM制造业新订单 (ISM United States Manufacturing New Orders)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
业务
|低级别
|N/D
|46.5
|
49.4
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
ISM制造业新订单指数是扩散指标之一，供应管理协会根据该指数计算the 制造业PMI。它反映了工业企业的新订单的变化。
该指数的计算是基于美国18个行业的供应经理的月度调查数据得出的。受访者评估新订单的数量是否增加，减少或保持不变。收集到的数据经过处理并被编译成一个扩散指数。在整个制造业PMI计算中，该指数占有20%的权重。
制造业新订单指数通常与美国人口普查局发布的制造业订单数据密切相关。制造业新订单数量增加意味着消费者需求增加，可以预测近期的生产活动增长。
然而，该指数通常不会直接影响美元报价，而是通常被解读为PMI 的一部分。
最后值:
真实值
预测值
"美国ISM制造业新订单 (ISM United States Manufacturing New Orders)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
46.5
49.4
10月 2025
49.4
51.6
48.9
9月 2025
48.9
51.4
8月 2025
51.4
47.0
47.1
7月 2025
47.1
46.7
46.4
6月 2025
46.4
48.9
47.6
5月 2025
47.6
46.6
47.2
4月 2025
47.2
44.5
45.2
3月 2025
45.2
48.4
48.6
2月 2025
48.6
53.9
55.1
1月 2025
55.1
52.6
52.1
12月 2024
52.5
46.6
50.4
11月 2024
50.4
45.0
47.1
10月 2024
47.1
45.3
46.1
9月 2024
46.1
44.4
44.6
8月 2024
44.6
48.6
47.4
7月 2024
47.4
49.7
49.3
6月 2024
49.3
49.4
45.4
5月 2024
45.4
52.0
49.1
4月 2024
49.1
52.1
51.4
3月 2024
51.4
51.2
49.2
2月 2024
49.2
50.0
52.5
1月 2024
52.5
48.8
47.0
12月 2023
47.1
47.3
48.3
11月 2023
48.3
47.1
45.5
10月 2023
45.5
47.3
49.2
9月 2023
49.2
46.9
46.8
8月 2023
46.8
46.3
47.3
7月 2023
47.3
44.0
45.6
6月 2023
45.6
44.0
42.6
5月 2023
42.6
44.9
45.7
4月 2023
45.7
45.5
44.3
3月 2023
44.3
44.6
47.0
2月 2023
47.0
43.7
42.5
1月 2023
42.5
46.1
45.1
12月 2022
45.2
48.1
47.2
11月 2022
47.2
48.0
49.2
10月 2022
49.2
49.1
47.1
9月 2022
47.1
49.6
51.3
8月 2022
51.3
48.5
48.0
7月 2022
48.0
52.0
49.2
6月 2022
49.2
54.2
55.1
5月 2022
55.1
53.6
53.5
4月 2022
53.5
57.7
53.8
3月 2022
53.8
59.8
61.7
2月 2022
61.7
59.1
57.9
1月 2022
57.9
61.0
61.0
12月 2021
60.4
60.7
61.5
11月 2021
61.5
63.3
59.8
10月 2021
59.8
66.9
66.7
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件