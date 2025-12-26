procure.ch瑞士制造业采购经理人指数(PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
源：
部门：
业务
|中级别
|N/D
|48.2
|
48.2
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
procure.ch PMI（采购经理人指数）反映了瑞士的商业环境条件。这个指数基于对企业管理人在销售额、订单数、就业和预期方面评估的调查每月计算而成。采购经理人指数(PMI)是衡量本地区经济发展中大型企业信任度的指标之一。该指标增长可对瑞士法郎的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"procure.ch瑞士制造业采购经理人指数(PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
48.2
48.2
10月 2025
48.2
47.2
46.3
9月 2025
46.3
45.7
49.0
8月 2025
49.0
54.2
48.8
7月 2025
48.8
46.2
49.6
6月 2025
49.6
44.8
42.1
5月 2025
42.1
48.1
45.8
4月 2025
45.8
49.3
48.9
3月 2025
48.9
49.3
49.6
2月 2025
49.6
48.4
47.5
1月 2025
47.5
50.2
47.0
12月 2024
48.4
51.0
48.5
11月 2024
48.5
47.3
49.9
10月 2024
49.9
46.9
49.9
9月 2024
49.9
45.1
49.0
8月 2024
49.0
44.3
43.5
7月 2024
43.5
45.9
43.9
6月 2024
43.9
46.0
46.4
5月 2024
46.4
44.5
41.4
4月 2024
41.4
45.2
3月 2024
45.2
44.0
2月 2024
44.0
43.1
1月 2024
43.1
43.0
12月 2023
43.0
42.1
11月 2023
42.1
40.6
10月 2023
40.6
45.0
44.9
9月 2023
44.9
37.2
39.9
8月 2023
39.9
37.8
38.5
7月 2023
38.5
44.3
44.9
6月 2023
44.9
42.3
43.2
5月 2023
43.2
44.5
45.3
4月 2023
45.3
46.3
47.0
3月 2023
47.0
48.2
48.9
2月 2023
48.9
48.9
49.3
1月 2023
49.3
53.2
54.5
12月 2022
54.1
52.1
53.9
11月 2022
53.9
54.7
54.9
10月 2022
54.9
57.6
57.1
9月 2022
57.1
57.5
56.4
8月 2022
56.4
58.0
58.0
7月 2022
58.0
56.8
59.1
6月 2022
59.1
57.3
60.0
5月 2022
60.0
61.2
62.5
4月 2022
62.5
63.9
64.0
3月 2022
64.0
63.9
62.6
2月 2022
62.6
62.6
63.8
1月 2022
63.8
58.7
64.2
12月 2021
62.7
58.6
62.5
11月 2021
62.5
64.1
65.4
10月 2021
65.4
68.4
68.1
