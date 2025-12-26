澳大利亚营建许可月率m/m (Australia Building Approvals m/m)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
业务
|中级别
|-6.4%
|0.0%
|
11.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.1%
|
-6.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚营建许可月率m/m显示了报告月份与上月相比，政府部门对新建筑项目批准数量的变化，包括住宅用房，商业用房和工业建筑。该计算包含以下几点：
- 新建建筑许可
- 对现有建筑的改建和扩建的批准
- 对维修和建筑工程的批准
这些统计数据包括批准建设价值10, 000美元以上的住宅建筑。在指标计算中，非住宅建筑的最低成本为50,000美元。
计算数据的收集来源于地方政府部门和认证机构。该数据根据季节进行调整，因为在某些时期，建筑强度通常较高。因此，季节性调整可以对数据进行更准确的逐月比较。
该值反映了对住房和商业建筑的当前需求。它被认为是国内建筑行业活动的一个领先指标：建筑许可数量的增加将会带来项目的增加。此外，该指标可能间接地影响到银行业（由于用于生产扩张的抵押贷款和信贷）。
因此，该指标增长可能对澳大利亚元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"澳大利亚营建许可月率m/m (Australia Building Approvals m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-6.4%
0.0%
11.1%
9月 2025
12.0%
-0.1%
-3.6%
8月 2025
-6.0%
8.0%
-10.0%
7月 2025
-8.2%
-0.6%
12.2%
6月 2025
11.9%
1.6%
2.2%
5月 2025
3.2%
-2.3%
-4.1%
4月 2025
-5.7%
-1.8%
-7.1%
3月 2025
-8.8%
0.7%
-0.2%
2月 2025
-0.3%
0.9%
6.9%
1月 2025
6.3%
0.4%
1.7%
12月 2024
0.7%
0.7%
-3.4%
11月 2024
-3.6%
0.0%
5.2%
10月 2024
4.2%
1.4%
5.8%
9月 2024
4.4%
-0.2%
-3.9%
8月 2024
-6.1%
1.3%
11.0%
7月 2024
10.4%
-3.8%
-6.4%
6月 2024
-6.5%
-0.9%
5.7%
5月 2024
5.5%
-1.5%
1.9%
4月 2024
-0.3%
3.4%
2.7%
3月 2024
1.9%
0.8%
-0.9%
2月 2024
-1.9%
5.1%
-2.5%
1月 2024
-1.0%
7.6%
-10.1%
12月 2023
-9.5%
7.0%
0.3%
11月 2023
1.6%
-11.4%
7.2%
10月 2023
7.5%
-9.0%
-4.0%
9月 2023
-4.6%
-1.7%
8.1%
8月 2023
7.0%
17.9%
-7.4%
7月 2023
-8.1%
-10.8%
-7.9%
6月 2023
-7.7%
-5.9%
20.5%
5月 2023
20.6%
8.6%
-6.8%
4月 2023
-8.1%
-7.4%
-1.0%
3月 2023
-0.1%
-3.5%
3.9%
2月 2023
4.0%
-2.6%
-27.1%
1月 2023
-27.6%
-6.3%
15.3%
12月 2022
18.5%
14.6%
-8.8%
11月 2022
-9.0%
17.6%
-5.6%
10月 2022
-6.0%
-14.4%
-8.1%
9月 2022
-5.8%
4.7%
23.1%
8月 2022
28.1%
6.1%
-18.2%
7月 2022
-17.2%
-5.8%
-0.6%
6月 2022
-0.7%
-13.1%
11.2%
5月 2022
9.9%
20.4%
-3.9%
4月 2022
-2.4%
4.3%
-19.2%
3月 2022
-18.5%
23.1%
42.0%
2月 2022
43.5%
-7.6%
-27.1%
1月 2022
-27.9%
0.7%
9.8%
12月 2021
8.2%
-1.8%
2.6%
11月 2021
3.6%
-2.0%
-13.6%
10月 2021
-12.9%
5.6%
-3.9%
9月 2021
-4.3%
-12.7%
7.6%
