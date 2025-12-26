经济日历部分

美国出口 (United States Exports)

国家：
美国
USD, 美元
源：
人口统计局 (Census Bureau)
部门：
交易
中级别 $​289.305 B
$​280.921 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​289.305 B
下次发布 实际值 预测值
以前
美国出口反映了从该国出口的商品和服务的价值。该指标的计算包括货物、保险和其他相关费用的FAS（船边交货）成本。高于预期的数值被视为对美元有利，而低于预期的数值则被视为对美元不利。

最后值:

真实值

"美国出口 (United States Exports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
$​289.305 B
$​280.921 B
8月 2025
$​280.832 B
$​280.602 B
7月 2025
$​280.464 B
$​279.650 B
6月 2025
$​277.298 B
$​278.646 B
5月 2025
$​279.000 B
$​290.572 B
4月 2025
$​289.370 B
$​281.074 B
3月 2025
$​278.456 B
$​278.000 B
2月 2025
$​278.458 B
$​270.506 B
1月 2025
$​269.819 B
$​266.520 B
12月 2024
$​266.507 B
$​273.574 B
11月 2024
$​273.366 B
$​266.309 B
10月 2024
$​265.720 B
$​270.015 B
9月 2024
$​267.948 B
$​271.189 B
8月 2024
$​271.755 B
$​266.479 B
7月 2024
$​266.603 B
$​265.266 B
6月 2024
$​265.938 B
$​262.006 B
5月 2024
$​261.661 B
$​263.443 B
4月 2024
$​263.666 B
$​261.607 B
3月 2024
$​257.620 B
$​262.927 B
2月 2024
$​263.014 B
$​257.184 B
1月 2024
$​257.193 B
$​256.863 B
12月 2023
$​258.248 B
$​254.325 B
11月 2023
$​253.737 B
$​258.580 B
10月 2023
$​258.800 B
$​261.113 B
9月 2023
$​261.113 B
$​255.436 B
8月 2023
$​256.031 B
$​251.885 B
7月 2023
$​251.660 B
$​247.740 B
6月 2023
$​247.483 B
$​247.833 B
5月 2023
$​247.099 B
$​249.152 B
4月 2023
$​249.015 B
$​258.189 B
3月 2023
$​256.150 B
$​250.838 B
2月 2023
$​251.150 B
$​258.009 B
1月 2023
$​257.496 B
$​249.004 B
12月 2022
$​250.152 B
$​252.349 B
11月 2022
$​251.864 B
$​256.996 B
10月 2022
$​256.631 B
$​258.512 B
9月 2022
$​258.004 B
$​260.793 B
8月 2022
$​258.918 B
$​259.585 B
7月 2022
$​259.290 B
$​258.763 B
6月 2022
$​260.799 B
$​256.523 B
5月 2022
$​255.894 B
$​252.850 B
4月 2022
$​252.621 B
$​244.112 B
3月 2022
$​241.716 B
$​228.824 B
2月 2022
$​228.630 B
$​224.490 B
1月 2022
$​224.400 B
$​228.347 B
12月 2021
$​228.143 B
$​224.734 B
11月 2021
$​224.215 B
$​223.633 B
10月 2021
$​223.633 B
$​206.796 B
9月 2021
$​207.558 B
$​213.740 B
8月 2021
$​213.740 B
$​212.829 B
12
