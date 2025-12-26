美国出口 (United States Exports)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
交易
|中级别
|$289.305 B
|
$280.921 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
$289.305 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
美国出口反映了从该国出口的商品和服务的价值。该指标的计算包括货物、保险和其他相关费用的FAS（船边交货）成本。高于预期的数值被视为对美元有利，而低于预期的数值则被视为对美元不利。
最后值:
真实值
"美国出口 (United States Exports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
$289.305 B
$280.921 B
8月 2025
$280.832 B
$280.602 B
7月 2025
$280.464 B
$279.650 B
6月 2025
$277.298 B
$278.646 B
5月 2025
$279.000 B
$290.572 B
4月 2025
$289.370 B
$281.074 B
3月 2025
$278.456 B
$278.000 B
2月 2025
$278.458 B
$270.506 B
1月 2025
$269.819 B
$266.520 B
12月 2024
$266.507 B
$273.574 B
11月 2024
$273.366 B
$266.309 B
10月 2024
$265.720 B
$270.015 B
9月 2024
$267.948 B
$271.189 B
8月 2024
$271.755 B
$266.479 B
7月 2024
$266.603 B
$265.266 B
6月 2024
$265.938 B
$262.006 B
5月 2024
$261.661 B
$263.443 B
4月 2024
$263.666 B
$261.607 B
3月 2024
$257.620 B
$262.927 B
2月 2024
$263.014 B
$257.184 B
1月 2024
$257.193 B
$256.863 B
12月 2023
$258.248 B
$254.325 B
11月 2023
$253.737 B
$258.580 B
10月 2023
$258.800 B
$261.113 B
9月 2023
$261.113 B
$255.436 B
8月 2023
$256.031 B
$251.885 B
7月 2023
$251.660 B
$247.740 B
6月 2023
$247.483 B
$247.833 B
5月 2023
$247.099 B
$249.152 B
4月 2023
$249.015 B
$258.189 B
3月 2023
$256.150 B
$250.838 B
2月 2023
$251.150 B
$258.009 B
1月 2023
$257.496 B
$249.004 B
12月 2022
$250.152 B
$252.349 B
11月 2022
$251.864 B
$256.996 B
10月 2022
$256.631 B
$258.512 B
9月 2022
$258.004 B
$260.793 B
8月 2022
$258.918 B
$259.585 B
7月 2022
$259.290 B
$258.763 B
6月 2022
$260.799 B
$256.523 B
5月 2022
$255.894 B
$252.850 B
4月 2022
$252.621 B
$244.112 B
3月 2022
$241.716 B
$228.824 B
2月 2022
$228.630 B
$224.490 B
1月 2022
$224.400 B
$228.347 B
12月 2021
$228.143 B
$224.734 B
11月 2021
$224.215 B
$223.633 B
10月 2021
$223.633 B
$206.796 B
9月 2021
$207.558 B
$213.740 B
8月 2021
$213.740 B
$212.829 B
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件