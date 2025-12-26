日本家庭支出月率m/m (Japan Household Spending m/m)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
消费者
|中级别
|-3.5%
|-3.1%
|
-0.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.3%
|
-3.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本家庭支出指数月率m/m用来衡量与上一月份相比，指定月份日本家庭的总支出。这个指数基于本国家庭统计样本计算得出。
由于日本有四个季节，因此月度比较受季节的影响。尤其在夏季，消费往往比冬季更为活跃。然而，在酷热年份，随着郊游的减少，消费也在减少。由于4月份是一年的开始月份，因此3、4月份消费量有所增加。
此计算包括食品、住房、公共事业、家具、服装、卫生、教育、交通、通讯、休闲活动等支出。
该指数被视为经济增长和消费乐观的指标。可以衡量这个国家的通货膨胀水平。
家庭支出衡量的是经通货膨胀调整后消费者所有支出的价值变化。高于预期的指数值应被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的指数值应被视为对JPY不利/看跌。
最后值:
真实值
预测值
"日本家庭支出月率m/m (Japan Household Spending m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-3.5%
-3.1%
-0.7%
9月 2025
-0.7%
0.5%
0.6%
8月 2025
0.6%
-3.3%
1.7%
7月 2025
1.7%
0.2%
-5.2%
6月 2025
-5.2%
0.5%
4.6%
5月 2025
4.6%
0.3%
-1.8%
4月 2025
-1.8%
-0.8%
0.4%
3月 2025
0.4%
-0.5%
3.5%
2月 2025
3.5%
-0.7%
-4.5%
1月 2025
-4.5%
-1.1%
1.6%
12月 2024
2.3%
0.8%
0.4%
11月 2024
0.4%
0.0%
2.9%
10月 2024
2.9%
-1.1%
-1.3%
9月 2024
-1.3%
0.4%
2.0%
8月 2024
2.0%
-0.1%
-1.7%
7月 2024
-1.7%
0.3%
0.1%
6月 2024
0.1%
-0.5%
-0.3%
5月 2024
-0.3%
0.1%
-1.2%
4月 2024
-1.2%
0.4%
1.2%
3月 2024
1.2%
-2.1%
1.4%
2月 2024
1.4%
0.0%
-2.1%
1月 2024
-2.1%
2.1%
-0.5%
12月 2023
-0.9%
2.2%
-1.0%
11月 2023
-1.0%
-0.1%
-0.1%
10月 2023
-0.1%
0.6%
0.3%
9月 2023
0.3%
-0.5%
3.9%
8月 2023
3.9%
-0.4%
-2.7%
7月 2023
-2.7%
1.0%
0.9%
6月 2023
0.9%
-0.2%
-1.1%
5月 2023
-1.1%
-0.8%
-1.3%
4月 2023
-1.3%
1.0%
-0.8%
3月 2023
-0.8%
0.8%
-2.4%
2月 2023
-2.4%
-2.1%
2.7%
1月 2023
2.7%
2.1%
-1.4%
12月 2022
-2.1%
0.2%
-0.9%
11月 2022
-0.9%
-1.1%
1.1%
10月 2022
1.1%
0.7%
1.8%
9月 2022
1.8%
0.1%
-1.7%
8月 2022
-1.7%
-0.9%
-1.4%
7月 2022
-1.4%
0.6%
1.5%
6月 2022
1.5%
0.8%
-1.9%
5月 2022
-1.9%
-1.3%
1.0%
4月 2022
1.0%
0.1%
4.1%
3月 2022
4.1%
0.7%
-2.8%
2月 2022
-2.8%
-0.9%
-1.2%
1月 2022
-1.2%
0.5%
0.2%
12月 2021
0.1%
-0.1%
-1.2%
11月 2021
-1.2%
0.6%
3.4%
10月 2021
3.4%
-2.3%
5.0%
9月 2021
5.0%
2.4%
-3.9%
