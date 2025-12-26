美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓的周报告反映了市场上现有的白银买入卖出持仓总交易量和非商业交易者（投机商）持仓量之间的差异。此报告仅包含了美国期货市场（芝加哥和纽约交易所）。所以该指标是美国白银买入持仓的净交易量。

非商业交易者在期货或期权市场中持有非锁仓持仓。这一组仅包括非商业交易者（投机商）的操作。同样的交易者可以被定义为具有某些资产的商业交易，和具有其他资产的非商业交易。这种分类反映在CFTC的报告中。

CFTC公布了有关交易者的净持仓和承诺的报告，以帮助交易者和分析师了解市场动态。这些报告是根据FCM交易商、清算公司和外汇交易所所提供的有关持仓的数据进行编制的。CFTC分析部门仅提供数据，但没有解释形成这种持仓比例的原因。

白银是最受欢迎的大宗商品资产之一。白银报价通常与黄金平行，因为白银常常被认为是一种储备资产。然而，白银的动态也与全球有关白银开采动态的新闻相关。“白银”期货买入持仓数量的增长间接表明白银市场活动有所增加。然而，由于与全球规模相比，其在CFTC报告中所代表的数据量太少，因此它对价格不会产生直接影响。

