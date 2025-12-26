澳大利亚国内生产总值(GDP)环比价格指数季率q/q (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
GDP
|低级别
|-0.5%
|1.0%
|
4.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚GDP环比价格指数季率q/q反映了与基年同季度相比，在报告季度GDP计算中所包括的商品和服务价格的变化。这个指数的计算不考虑进口商品和服务的价格。GDP环比价格指数用于衡量通货膨胀和经济活动。
最后值:
真实值
预测值
"澳大利亚国内生产总值(GDP)环比价格指数季率q/q (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
-0.5%
1.0%
4.5%
2 Q 2025
-0.5%
1.0%
0.5%
1 Q 2025
0.5%
1.2%
1.4%
4 Q 2024
1.4%
1.2%
-0.2%
3 Q 2024
-0.2%
0.9%
-0.8%
2 Q 2024
-0.9%
1.7%
1.0%
1 Q 2024
0.8%
3.3%
2.0%
4 Q 2023
2.0%
6.7%
0.5%
3 Q 2023
0.6%
-1.6%
-2.1%
2 Q 2023
-2.2%
5.1%
1.7%
1 Q 2023
1.8%
4.3%
0.6%
4 Q 2022
0.6%
-0.4%
0.2%
3 Q 2022
0.2%
4.1%
4.1%
2 Q 2022
4.3%
2.5%
5.0%
1 Q 2022
4.9%
-0.8%
-0.6%
4 Q 2021
-0.6%
-0.4%
0.2%
3 Q 2021
0.5%
2.8%
3.4%
2 Q 2021
3.3%
2.8%
3.0%
1 Q 2021
3.1%
1.7%
1.6%
4 Q 2020
1.7%
0.2%
-0.1%
3 Q 2020
-0.1%
0.3%
-0.3%
2 Q 2020
-0.2%
0.7%
1.1%
1 Q 2020
1.1%
-1.8%
-1.2%
4 Q 2019
-1.2%
0.9%
0.7%
3 Q 2019
0.7%
0.7%
1.1%
2 Q 2019
1.2%
1.2%
1.2%
1 Q 2019
1.3%
1.4%
4 Q 2018
1.4%
0.9%
3 Q 2018
0.9%
0.1%
2 Q 2018
0.1%
1.1%
1 Q 2018
1.1%
0.8%
4 Q 2017
0.8%
-1.1%
3 Q 2017
0.0%
-1.1%
2 Q 2017
-1.1%
2.2%
1 Q 2017
2.2%
2.9%
4 Q 2016
2.9%
1.2%
3 Q 2016
1.2%
1.0%
2 Q 2016
0.9%
-0.2%
1 Q 2016
-0.4%
-0.7%
4 Q 2015
-0.7%
-0.2%
3 Q 2015
-0.2%
-0.5%
2 Q 2015
-0.5%
0.1%
1 Q 2015
0.0%
-0.2%
4 Q 2014
-0.2%
-0.3%
3 Q 2014
-0.3%
-0.6%
2 Q 2014
-0.5%
0.2%
1 Q 2014
0.4%
