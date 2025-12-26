居民消费价格指数(CPI)不包含能源和未加工食品年率y/y反映了与去年同月相比，当前月份一篮子商品和服务价格的变化。

CPI反映的是家庭角度的价格变化，也就是商品和服务的最终消费者。该指数计算包括服装、住房、家政服务、健康卫生、交通运输、通讯、娱乐和文化、教育、酒店和餐厅，以及“其他杂项”。这种CPI类型不包括能源和未加工食品，因为它们的价格在同一个月内波动很大。

在欧元区每个国家的CPI都是单独计算。然后，欧盟统计局根据所批准的方法将获得的数据编制到调和居民消费价格指数(HICP)。该指数是根据原始未经调整的价格抽样样本计算得出。

CPI是评估通货膨胀的一个关键指标，银行将其作为即将做出的利率决策和其他货币政策措施的基准。欧洲央行(ECB)根据调和居民消费价格指数的年度变化确定物价稳定性。该指数对欧元报价的影响通常并不明显，因为CPI维持在欧洲央行的目标通胀水平。

最后值: