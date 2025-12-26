美国营建支出月率m/m (United States Construction Spending m/m)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
房屋
|中级别
|0.2%
|-0.4%
|
0.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.0%
|
0.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
建筑支出月率m/m反映了与前一个月相比，指定月份美国已完成建筑工作总值的变化。
这个指数调查涵盖了新住宅和非住宅建筑的建设，以及对现有私人建筑和公共部门的重新建设。计算包含在以下项目类型上的支出：
- 新建筑和结构的建造
- 改建，翻修，重建和主要更换（例如，完全更改屋顶）
- 安装工程系统（管道、电气工程、电梯、空调等）
- 场地的准备和布置（道路、停车场、公用设施、供水、码头和船埠、煤气管道等）
- 安装不包含存储罐，制冷系统等的大型工业设备。
该计算考虑了建筑材料成本和劳动力成本、建筑和工程工作成本、日常管理费用、利息、施工期间的税金以及承包商的利润。
建设项目不包含现有建筑的维护和修理、生产设备和家具的成本、钻井、土地购置。
由于高波动性（季节性变化，气候影响等），该指标对美元报价的直接影响很小。经济学家将其用于短期的GDP预测，因为GDP计算中包含建筑投资。
最后值:
真实值
预测值
"美国营建支出月率m/m (United States Construction Spending m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
8月 2025
0.2%
-0.4%
0.2%
7月 2025
-0.1%
-0.2%
-0.4%
6月 2025
-0.4%
-0.2%
-0.4%
5月 2025
-0.3%
-0.2%
-0.2%
4月 2025
-0.4%
0.0%
-0.8%
3月 2025
-0.5%
0.0%
0.6%
2月 2025
0.7%
0.0%
-0.5%
1月 2025
-0.2%
0.2%
0.5%
12月 2024
0.5%
0.0%
0.2%
11月 2024
0.0%
0.3%
0.5%
10月 2024
0.4%
-0.2%
0.1%
9月 2024
0.1%
-0.2%
0.1%
8月 2024
-0.1%
-0.3%
-0.5%
7月 2024
-0.3%
-0.3%
0.0%
6月 2024
-0.3%
-0.2%
-0.4%
5月 2024
-0.1%
-0.3%
0.3%
4月 2024
-0.1%
-0.4%
-0.2%
3月 2024
-0.2%
-0.7%
0.0%
2月 2024
-0.3%
-0.4%
-0.2%
1月 2024
-0.2%
0.6%
1.1%
12月 2023
0.9%
0.0%
0.9%
11月 2023
0.4%
1.2%
10月 2023
0.6%
-0.2%
0.2%
9月 2023
0.4%
-0.2%
1.0%
8月 2023
0.5%
-0.2%
0.9%
7月 2023
0.7%
-0.1%
0.6%
6月 2023
0.5%
0.0%
1.1%
5月 2023
0.9%
0.1%
0.4%
4月 2023
1.2%
0.2%
0.3%
3月 2023
0.3%
0.3%
-0.3%
2月 2023
-0.1%
0.3%
0.4%
1月 2023
-0.1%
0.3%
-0.7%
12月 2022
-0.4%
0.3%
0.5%
11月 2022
0.2%
0.2%
-0.2%
10月 2022
-0.3%
0.1%
0.1%
9月 2022
0.2%
-0.1%
-0.6%
8月 2022
-0.7%
-0.2%
-0.6%
7月 2022
-0.4%
-0.4%
-0.5%
6月 2022
-1.1%
-0.4%
0.1%
5月 2022
-0.1%
-0.3%
0.8%
4月 2022
0.2%
-0.1%
0.3%
3月 2022
0.1%
0.1%
0.5%
2月 2022
0.5%
0.3%
1.6%
1月 2022
1.3%
0.3%
0.8%
12月 2021
0.2%
0.5%
0.6%
11月 2021
0.4%
0.7%
0.2%
10月 2021
0.2%
0.7%
-0.1%
9月 2021
-0.5%
0.4%
0.1%
8月 2021
0.0%
-0.2%
0.3%
7月 2021
0.3%
-0.7%
0.0%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件