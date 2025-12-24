经济日历部分

经济日历

国家

瑞典经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 1.1% 3 Q 2025 1.1% 每季度
失业率 8.2% 11月 2025 8.9% 每月
CPI 年率y/y -0.2% 11月 2025 0.4% 每月
瑞典央行利率决策 1.75% 1.75%
货品贸易差额 Kr​1.5 B 10月 2025 Kr​4.9 B 每月

经济日历

时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.24 00:00, SEK, 圣诞前夜
2025.12.25 00:00, SEK, 圣诞节
2025.12.26 00:00, SEK, 节礼日
2025.12.29 07:00, SEK, 货品贸易差额, 预测值: Kr​0.0 B, 以前: Kr​1.5 B
2025.12.30 07:00, SEK, 家庭贷款年率y/y, 预测值: 5.0%, 以前: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, 非金融企业贷款年率y/y, 以前: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, M3货币供应量年率y/y
2025.12.30 08:30, SEK, 瑞典央行货币政策会议纪要
2025.12.31 00:00, SEK, 除夕
2026.01.01 00:00, SEK, 元旦
2026.01.02 07:30, SEK, Silf/Swedbank制造业PMI, 预测值: 54.2, 以前: 54.6

经济日历

GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 1.1% 3 Q 2025 1.1% 每季度
国内生产总值年率 y/y 2.6% 3 Q 2025 2.4% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
失业率 8.2% 11月 2025 8.9% 每月
登记失业率 6.7% 11月 2025 6.8% 每月
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y -0.2% 11月 2025 0.4% 每月
CPI 月率m/m 2.3% 11月 2025 3.1% 每月
CPIF m/m -0.2% 11月 2025 0.4% 每月
CPIF y/y 2.3% 11月 2025 3.1% 每月
HICP m/m -0.2% 11月 2025 0.4% 每月
HICP年率y/y 2.3% 11月 2025 3.1% 每月
PPI月率m/m 1.2% 11月 2025 0.4% 每月
生产者物价指数（PPI）年率y/y -1.4% 11月 2025 0.4% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
M3货币供应量年率y/y N/D 10月 2025 4.0% 每月
家庭贷款年率y/y 1500.0% 10月 2025 4900.0% 每月
瑞典央行利率决策 1.75% 1.75%
非金融企业贷款年率y/y 3.0% 10月 2025 2.5% 每月
交易 最近 参考 前值 频率
经常帐 Kr​93.2 B 3 Q 2025 Kr​98.0 B 每季度
货品贸易差额 Kr​1.5 B 10月 2025 Kr​4.9 B 每月
业务 最近 参考 前值 频率
Silf/Swedbank制造业PMI 54.6 11月 2025 55.0 每月
Silf/Swedbank服务业PMI 59.1 11月 2025 55.4 每月
Silf/Swedbank综合PMI 57.8 11月 2025 55.6 每月
产能利用率季率q/q -0.2% 3 Q 2025 0.8% 每季度
企业信心指数 107.4 12月 2025 105.5 每月
制造业信心指数 103.8 12月 2025 100.8 每月
商业库存变化 Kr​3.465 B 3 Q 2025 Kr​2.327 B 每季度
商业库存季率q/q 0.7% 1 Q 2024 -1.5% 每季度
工业库存变化 Kr​1.516 B 1 Q 2021 Kr​-5.775 B 每季度
工业库存季率q/q 0.6% 1 Q 2021 -2.2% 每季度
工业新订单年率y/y 12.1% 10月 2025 6.7% 每月
工业新订单月率m/m 6.7% 10月 2025 4.7% 每月
工业生产指数年率 y/y 6.1% 10月 2025 14.3% 每月
工业生产指数月率m/m -6.6% 10月 2025 5.0% 每月
私营部门生产年率y/y 111.4% 10月 2025 103.2% 每月
私营部门生产月率m/m 102.1% 10月 2025 101.4% 每月
经济趋势指标 103.7 12月 2025 101.5 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
家庭消费年率y/y 2.3% 10月 2025 3.6% 每月
家庭消费月率m/m -0.9% 10月 2025 0.5% 每月
消费者信心指数 95.8 12月 2025 95.7 每月
通胀预期 7.0% 12月 2025 7.1% 每月
零售销售指数月率 m/m 1.1% 11月 2025 -0.2% 每月
零售销售额年率 y/y 5.6% 11月 2025 3.5% 每月