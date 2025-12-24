瑞典经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.1%
|每季度
|失业率
|8.2%
|11月 2025
|8.9%
|每月
|CPI 年率y/y
|-0.2%
|11月 2025
|0.4%
|每月
|瑞典央行利率决策
|1.75%
|1.75%
|货品贸易差额
|Kr1.5 B
|10月 2025
|Kr4.9 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.24 00:00, SEK, 圣诞前夜
2025.12.25 00:00, SEK, 圣诞节
2025.12.26 00:00, SEK, 节礼日
2025.12.29 07:00, SEK, 货品贸易差额, 预测值: Kr0.0 B, 以前: Kr1.5 B
2025.12.30 07:00, SEK, 家庭贷款年率y/y, 预测值: 5.0%, 以前: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, 非金融企业贷款年率y/y, 以前: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, M3货币供应量年率y/y
2025.12.30 08:30, SEK, 瑞典央行货币政策会议纪要
2025.12.31 00:00, SEK, 除夕
2026.01.01 00:00, SEK, 元旦
2026.01.02 07:30, SEK, Silf/Swedbank制造业PMI, 预测值: 54.2, 以前: 54.6
经济日历
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.1%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|2.6%
|3 Q 2025
|2.4%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|失业率
|8.2%
|11月 2025
|8.9%
|每月
|登记失业率
|6.7%
|11月 2025
|6.8%
|每月
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|-0.2%
|11月 2025
|0.4%
|每月
|CPI 月率m/m
|2.3%
|11月 2025
|3.1%
|每月
|CPIF m/m
|-0.2%
|11月 2025
|0.4%
|每月
|CPIF y/y
|2.3%
|11月 2025
|3.1%
|每月
|HICP m/m
|-0.2%
|11月 2025
|0.4%
|每月
|HICP年率y/y
|2.3%
|11月 2025
|3.1%
|每月
|PPI月率m/m
|1.2%
|11月 2025
|0.4%
|每月
|生产者物价指数（PPI）年率y/y
|-1.4%
|11月 2025
|0.4%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|M3货币供应量年率y/y
|N/D
|10月 2025
|4.0%
|每月
|家庭贷款年率y/y
|1500.0%
|10月 2025
|4900.0%
|每月
|瑞典央行利率决策
|1.75%
|1.75%
|非金融企业贷款年率y/y
|3.0%
|10月 2025
|2.5%
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|经常帐
|Kr93.2 B
|3 Q 2025
|Kr98.0 B
|每季度
|货品贸易差额
|Kr1.5 B
|10月 2025
|Kr4.9 B
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|Silf/Swedbank制造业PMI
|54.6
|11月 2025
|55.0
|每月
|Silf/Swedbank服务业PMI
|59.1
|11月 2025
|55.4
|每月
|Silf/Swedbank综合PMI
|57.8
|11月 2025
|55.6
|每月
|产能利用率季率q/q
|-0.2%
|3 Q 2025
|0.8%
|每季度
|企业信心指数
|107.4
|12月 2025
|105.5
|每月
|制造业信心指数
|103.8
|12月 2025
|100.8
|每月
|商业库存变化
|Kr3.465 B
|3 Q 2025
|Kr2.327 B
|每季度
|商业库存季率q/q
|0.7%
|1 Q 2024
|-1.5%
|每季度
|工业库存变化
|Kr1.516 B
|1 Q 2021
|Kr-5.775 B
|每季度
|工业库存季率q/q
|0.6%
|1 Q 2021
|-2.2%
|每季度
|工业新订单年率y/y
|12.1%
|10月 2025
|6.7%
|每月
|工业新订单月率m/m
|6.7%
|10月 2025
|4.7%
|每月
|工业生产指数年率 y/y
|6.1%
|10月 2025
|14.3%
|每月
|工业生产指数月率m/m
|-6.6%
|10月 2025
|5.0%
|每月
|私营部门生产年率y/y
|111.4%
|10月 2025
|103.2%
|每月
|私营部门生产月率m/m
|102.1%
|10月 2025
|101.4%
|每月
|经济趋势指标
|103.7
|12月 2025
|101.5
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|家庭消费年率y/y
|2.3%
|10月 2025
|3.6%
|每月
|家庭消费月率m/m
|-0.9%
|10月 2025
|0.5%
|每月
|消费者信心指数
|95.8
|12月 2025
|95.7
|每月
|通胀预期
|7.0%
|12月 2025
|7.1%
|每月
|零售销售指数月率 m/m
|1.1%
|11月 2025
|-0.2%
|每月
|零售销售额年率 y/y
|5.6%
|11月 2025
|3.5%
|每月