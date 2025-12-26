经济日历部分

英国央行(BoE)消费信贷（不含助学贷款）月率m/m (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)

国家：
英国
GBP, 英镑
源：
英国央行 (Bank of England)
部门：
消费者
低级别 £​1.119 B £​1.286 B
£​1.398 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
£​1.261 B
£​1.119 B
下次发布 实际值 预测值
以前
英国央行消费信贷月率m/m反映了与上月相比，指定月份英国银行向英国居民个人发放的所有未支付的英镑信贷金额的变化。

指标计算不包括发放给学生的教育贷款。同时指标还不包括未注册的企业和为家庭服务的非盈利性机构。这一价值仅反映了当前在商品和服务上支出的家庭贷款。

详细的报告版本包含了以下贷款类型的独立信息：信用卡贷款和“其他”贷款（如透支和银行现金贷款）。

对个人的英镑贷款由三个主要的机构类型提供：

  • 英国居民银行。他们直接向英国央行提供每月信贷报告。
  • 建筑协会是专业贷款机构，提供有针对性的住房贷款。来自建筑协会的数据也会被永久性地收集，并以特殊的形式提供。
  • 其他专业贷款机构。这包括非银行、英国非建筑协会信贷机构、专业抵押贷款机构、零售商、政府、公司、保险公司和养老基金等。这些数据由国家统计局收集。

消费信贷是消费者活动和零售销售的领先指标。该指标增长可以预测消费者活动的增加，并能够对英镑报价产生积极影响。

最后值:

真实值

预测值

"英国央行(BoE)消费信贷（不含助学贷款）月率m/m (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
£​1.119 B
£​1.286 B
£​1.398 B
9月 2025
£​1.491 B
£​1.255 B
£​1.749 B
8月 2025
£​1.692 B
£​1.222 B
£​1.669 B
7月 2025
£​1.622 B
£​1.184 B
£​1.471 B
6月 2025
£​1.417 B
£​1.154 B
£​0.920 B
5月 2025
£​0.859 B
£​1.143 B
£​1.944 B
4月 2025
£​1.580 B
£​1.029 B
£​1.102 B
3月 2025
£​0.875 B
£​1.097 B
£​1.307 B
2月 2025
£​1.358 B
£​1.524 B
£​1.701 B
1月 2025
£​1.740 B
£​0.952 B
£​1.062 B
12月 2024
£​1.045 B
£​0.912 B
£​0.905 B
11月 2024
£​0.878 B
£​1.050 B
£​0.995 B
10月 2024
£​1.098 B
£​1.175 B
£​1.221 B
9月 2024
£​1.231 B
£​1.256 B
£​1.352 B
8月 2024
£​1.295 B
£​1.266 B
£​1.231 B
7月 2024
£​1.215 B
£​1.373 B
£​0.869 B
6月 2024
£​1.162 B
£​1.199 B
£​1.494 B
5月 2024
£​1.513 B
£​1.262 B
£​0.790 B
4月 2024
£​0.730 B
£​1.433 B
£​1.422 B
3月 2024
£​1.577 B
£​1.429 B
2月 2024
£​1.378 B
£​1.770 B
1月 2024
£​1.877 B
£​1.267 B
£​1.197 B
12月 2023
£​1.197 B
£​1.400 B
£​2.058 B
11月 2023
£​2.005 B
£​1.348 B
£​1.411 B
10月 2023
£​1.289 B
£​1.527 B
£​1.370 B
9月 2023
£​1.391 B
£​1.432 B
£​1.681 B
8月 2023
£​1.644 B
£​1.433 B
£​1.271 B
7月 2023
£​1.191 B
£​1.417 B
£​1.637 B
6月 2023
£​1.661 B
£​1.371 B
£​1.090 B
5月 2023
£​1.144 B
£​1.595 B
£​1.513 B
4月 2023
£​1.586 B
£​1.507 B
£​1.615 B
3月 2023
£​1.574 B
£​1.516 B
£​1.485 B
2月 2023
£​1.413 B
£​1.057 B
£​1.686 B
1月 2023
£​1.597 B
£​1.001 B
£​0.786 B
12月 2022
£​0.493 B
£​1.149 B
£​1.488 B
11月 2022
£​1.507 B
£​0.759 B
£​0.748 B
10月 2022
£​0.769 B
£​0.913 B
£​0.608 B
9月 2022
£​0.745 B
£​1.256 B
£​1.215 B
8月 2022
£​1.077 B
£​1.615 B
£​1.482 B
7月 2022
£​1.425 B
£​1.331 B
£​1.772 B
6月 2022
£​1.781 B
£​1.124 B
£​0.903 B
5月 2022
£​0.844 B
£​1.362 B
£​1.377 B
4月 2022
£​1.399 B
£​1.600 B
£​1.288 B
3月 2022
£​1.303 B
£​1.263 B
£​1.563 B
2月 2022
£​1.876 B
£​0.721 B
£​0.143 B
1月 2022
£​0.608 B
£​1.035 B
£​0.817 B
12月 2021
£​0.831 B
£​0.976 B
£​0.999 B
11月 2021
£​1.233 B
£​0.470 B
£​0.828 B
10月 2021
£​0.706 B
£​0.291 B
£​0.289 B
9月 2021
£​0.231 B
£​-0.711 B
£​0.526 B
