美国ISM非制造业就业指数 (ISM United States Non-Manufacturing Employment)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
业务
|中级别
|N/D
|47.2
|
48.2
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
ISM非制造业就业指数是扩散指标之一 ，供应管理协会根据该指数计算非制造业PMI。它反映了服务业企业的就业变化。
该指数的计算是基于对美国17个服务行业的供应经理的月度调查数据得出的。受访者评估他们企业过去一个月的就业状况：是否改善，更糟或保持不变。收集到的数据经过处理并被编译成一个扩散指数。在整个PMI计算中，该指数占有25%的权重。
ISM非制造业就业指数通常与美国劳工统计局公布的其他数据密切相关。服务业的就业率提高通常反映了劳动力市场普遍的积极情况：公司雇佣更多员工，因此就业岗位数量增加，失业率也在下降。
然而，该指数通常不会直接影响美元报价，而是通常被解读为PMI 的一部分。
最后值:
真实值
预测值
"美国ISM非制造业就业指数 (ISM United States Non-Manufacturing Employment)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
47.2
48.2
10月 2025
48.2
47.2
9月 2025
47.2
46.5
8月 2025
46.5
47.1
46.4
7月 2025
46.4
47.8
47.2
6月 2025
47.2
48.3
50.7
5月 2025
50.7
48.6
49.0
4月 2025
49.0
47.7
46.2
3月 2025
46.2
51.2
53.9
2月 2025
53.9
51.1
52.3
1月 2025
52.3
51.3
51.3
12月 2024
51.4
51.2
51.5
11月 2024
51.5
50.3
53.0
10月 2024
53.0
48.4
48.1
9月 2024
48.1
47.9
50.2
8月 2024
50.2
48.2
51.1
7月 2024
51.1
47.0
46.1
6月 2024
46.1
47.3
47.1
5月 2024
47.1
50.0
45.9
4月 2024
45.9
48.6
48.5
3月 2024
48.5
49.1
48.0
2月 2024
48.0
49.8
50.5
1月 2024
50.5
47.7
43.8
12月 2023
43.3
50.4
50.7
11月 2023
50.7
51.7
50.2
10月 2023
50.2
54.0
53.4
9月 2023
53.4
52.7
54.7
8月 2023
54.7
51.8
50.7
7月 2023
50.7
51.1
53.1
6月 2023
53.1
49.9
49.2
5月 2023
49.2
51.0
50.8
4月 2023
50.8
52.6
51.3
3月 2023
51.3
52.0
54.0
2月 2023
54.0
49.8
50.0
1月 2023
50.0
50.6
49.4
12月 2022
49.8
50.2
51.5
11月 2022
51.5
51.0
49.1
10月 2022
49.1
51.6
53.0
9月 2022
53.0
49.6
50.2
8月 2022
50.2
48.2
49.1
7月 2022
49.1
48.7
47.4
6月 2022
47.4
49.8
50.2
5月 2022
50.2
51.7
49.5
4月 2022
49.5
51.2
54.0
3月 2022
54.0
50.3
48.5
2月 2022
48.5
53.5
52.3
1月 2022
52.3
55.7
54.7
12月 2021
54.9
54.1
56.5
11月 2021
56.5
52.2
51.6
10月 2021
51.6
53.3
53.0
