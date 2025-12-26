日本实际工资年率y/y (Japan Real Wage y/y)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
劳动力
|低级别
|-0.7%
|-0.4%
|
-1.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.4%
|
-0.7%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
实际工资年率y/y是指名义工资指数与居民消费价格指数的比率，因此它反映了以名义工资可购买的商品和服务的数量，即反映了名义工资的实际购买力。该指数显示了与去年同月相比，当前月份实际工资的百分比变化。
在指标计算中，名义工资数据是由日本厚生劳动省（医疗卫生和社会保障的主要部门）每月对5名或5名以上员工的企业进行的劳动调查中收集的。
在通胀率上升的情况下，即使名义工资增长，实际工资也可能下降。该指数值下降表明人口购买力的下跌。而消费的减少又被视为国民经济的一个负面因素。因此，指数下跌可能对日元报价产生负面影响，而指数增长则被视为对本国货币有利。
最后值:
真实值
预测值
"日本实际工资年率y/y (Japan Real Wage y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-0.7%
-0.4%
-1.3%
9月 2025
-1.4%
-0.4%
-1.7%
8月 2025
-1.4%
0.2%
-0.2%
7月 2025
0.5%
-2.3%
-0.8%
6月 2025
-1.3%
-2.5%
-2.6%
5月 2025
-2.9%
-1.1%
-2.0%
4月 2025
-1.8%
-1.9%
-1.8%
3月 2025
-2.1%
-1.2%
-1.5%
2月 2025
-1.2%
-0.8%
-2.8%
1月 2025
-1.8%
0.1%
0.3%
12月 2024
0.6%
-0.7%
0.5%
11月 2024
-0.3%
-0.1%
-0.4%
10月 2024
0.0%
-0.7%
-0.4%
9月 2024
-0.1%
-0.4%
-0.8%
8月 2024
-0.6%
-1.3%
0.3%
7月 2024
0.4%
-0.6%
1.1%
6月 2024
1.1%
-1.1%
-1.3%
5月 2024
-1.4%
-2.1%
-1.2%
4月 2024
-0.7%
-2.3%
-2.1%
3月 2024
-2.5%
-2.3%
-1.8%
12月 2023
-1.9%
-2.4%
-2.5%
11月 2023
-3.0%
-2.3%
-2.3%
10月 2023
-2.3%
-2.3%
-2.9%
9月 2023
-2.4%
-2.0%
-2.8%
8月 2023
-2.5%
-1.7%
-2.7%
7月 2023
-2.5%
-1.9%
-1.6%
6月 2023
-1.6%
-2.3%
-0.9%
5月 2023
-1.2%
-2.8%
-3.2%
4月 2023
-3.0%
-2.8%
-2.3%
3月 2023
-2.9%
-2.3%
-2.9%
2月 2023
-2.6%
-2.2%
-4.1%
1月 2023
-4.1%
-1.8%
-0.6%
12月 2022
0.1%
-3.4%
-2.5%
11月 2022
-3.8%
-2.0%
-2.9%
10月 2022
-2.6%
-1.4%
-1.2%
9月 2022
-1.3%
-1.2%
-1.7%
8月 2022
-1.7%
-0.3%
-1.8%
7月 2022
-1.3%
-0.5%
-0.6%
6月 2022
-0.4%
-1.3%
-1.8%
5月 2022
-1.8%
-2.3%
-1.7%
4月 2022
-1.2%
1.4%
0.6%
3月 2022
-0.2%
-1.9%
0.0%
2月 2022
0.0%
-0.8%
0.5%
1月 2022
0.4%
-1.6%
-2.3%
12月 2021
-2.2%
-1.0%
-0.8%
11月 2021
-1.6%
-0.5%
-0.7%
10月 2021
-0.7%
-0.4%
-0.6%
9月 2021
-0.6%
-0.3%
0.1%
8月 2021
0.2%
0.0%
0.3%
7月 2021
0.7%
0.9%
-0.1%
