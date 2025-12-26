瑞士外汇储备 (Switzerland Foreign Currency Reserves)
国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
部门：
货币
|低级别
|₣727.386 B
|
₣724.906 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
₣727.386 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞士外汇储备反映了瑞士央行持有的外汇储备额。
瑞士央行(SNB)外汇储备包括外汇（美元、加元、澳元、欧元、日元、英镑、人民币等）以及非居民发行的外汇证券（银行存款、债券、短期国债等）。此外，它还包括特别提款权，即瑞士国际货币基金组织账户上的国际储备资产。
瑞士央行(SNB)为维护国家金融业而建立了外汇储备。它们有助于维持瑞士的国际收支平衡。如有必要，国家外汇储备的资金用于对冲国际收支逆差、支付外部政府贷款、形成流动资金或与其他国家保持结算业务。外汇投资组合的多样化有助于保持流动性的平衡，以防资产价格大幅下跌。
外汇储备数量取决于国家当前的经济和金融目标。它的变化不被认为是影响瑞士法郎报价的直接因素，因此这些数据需要与其他指标一同分析。
最后值:
真实值
"瑞士外汇储备 (Switzerland Foreign Currency Reserves)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
₣727.386 B
₣724.906 B
10月 2025
₣724.841 B
₣726.837 B
9月 2025
₣726.739 B
₣715.156 B
8月 2025
₣715.124 B
₣716.481 B
7月 2025
₣716.440 B
₣713.101 B
6月 2025
₣712.996 B
₣703.598 B
5月 2025
₣703.568 B
₣702.954 B
4月 2025
₣702.895 B
₣725.551 B
3月 2025
₣725.616 B
₣735.440 B
2月 2025
₣735.371 B
₣736.437 B
1月 2025
₣736.392 B
₣730.872 B
12月 2024
₣730.959 B
₣724.694 B
11月 2024
₣724.555 B
₣718.727 B
10月 2024
₣718.829 B
₣715.699 B
9月 2024
₣715.581 B
₣693.921 B
8月 2024
₣693.827 B
₣703.660 B
7月 2024
₣703.510 B
₣711.838 B
6月 2024
₣711.456 B
₣717.695 B
5月 2024
₣717.575 B
₣720.307 B
4月 2024
₣720.373 B
₣715.132 B
3月 2024
₣715.132 B
₣677.808 B
2月 2024
₣677.808 B
₣662.176 B
1月 2024
₣662.429 B
₣654.174 B
12月 2023
₣653.742 B
₣642.363 B
11月 2023
₣642.363 B
₣657.516 B
10月 2023
₣657.756 B
₣678.287 B
9月 2023
₣678.447 B
₣693.974 B
8月 2023
₣694.337 B
₣698.066 B
7月 2023
₣697.599 B
₣725.177 B
6月 2023
₣724.637 B
₣733.980 B
5月 2023
₣734.116 B
₣732.892 B
4月 2023
₣732.205 B
₣743.007 B
3月 2023
₣742.740 B
₣770.065 B
2月 2023
₣770.597 B
₣785.284 B
1月 2023
₣784.404 B
₣783.828 B
12月 2022
₣784.006 B
₣791.193 B
11月 2022
₣789.958 B
₣816.883 B
10月 2022
₣817.156 B
₣806.114 B
9月 2022
₣807.130 B
₣859.340 B
8月 2022
₣859.639 B
₣849.684 B
7月 2022
₣849.403 B
₣848.983 B
6月 2022
₣849.798 B
₣925.451 B
5月 2022
₣925.430 B
₣925.304 B
4月 2022
₣926.050 B
₣910.090 B
3月 2022
₣910.538 B
₣937.981 B
2月 2022
₣938.349 B
₣946.749 B
1月 2022
₣947.150 B
₣944.497 B
12月 2021
₣944.532 B
₣921.690 B
11月 2021
₣1006.404 B
₣1011.832 B
10月 2021
₣922.975 B
₣939.294 B
