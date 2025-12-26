经济日历部分

瑞士外汇储备 (Switzerland Foreign Currency Reserves)

国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
源：
瑞士央行 (Swiss National Bank)
部门：
货币
低级别 ₣​727.386 B
₣​724.906 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
₣​727.386 B
下次发布 实际值 预测值
以前
瑞士外汇储备反映了瑞士央行持有的外汇储备额。

瑞士央行(SNB)外汇储备包括外汇（美元、加元、澳元、欧元、日元、英镑、人民币等）以及非居民发行的外汇证券（银行存款、债券、短期国债等）。此外，它还包括特别提款权，即瑞士国际货币基金组织账户上的国际储备资产。

瑞士央行(SNB)为维护国家金融业而建立了外汇储备。它们有助于维持瑞士的国际收支平衡。如有必要，国家外汇储备的资金用于对冲国际收支逆差、支付外部政府贷款、形成流动资金或与其他国家保持结算业务。外汇投资组合的多样化有助于保持流动性的平衡，以防资产价格大幅下跌。

外汇储备数量取决于国家当前的经济和金融目标。它的变化不被认为是影响瑞士法郎报价的直接因素，因此这些数据需要与其他指标一同分析。

最后值:

真实值

"瑞士外汇储备 (Switzerland Foreign Currency Reserves)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
₣​727.386 B
₣​724.906 B
10月 2025
₣​724.841 B
₣​726.837 B
9月 2025
₣​726.739 B
₣​715.156 B
8月 2025
₣​715.124 B
₣​716.481 B
7月 2025
₣​716.440 B
₣​713.101 B
6月 2025
₣​712.996 B
₣​703.598 B
5月 2025
₣​703.568 B
₣​702.954 B
4月 2025
₣​702.895 B
₣​725.551 B
3月 2025
₣​725.616 B
₣​735.440 B
2月 2025
₣​735.371 B
₣​736.437 B
1月 2025
₣​736.392 B
₣​730.872 B
12月 2024
₣​730.959 B
₣​724.694 B
11月 2024
₣​724.555 B
₣​718.727 B
10月 2024
₣​718.829 B
₣​715.699 B
9月 2024
₣​715.581 B
₣​693.921 B
8月 2024
₣​693.827 B
₣​703.660 B
7月 2024
₣​703.510 B
₣​711.838 B
6月 2024
₣​711.456 B
₣​717.695 B
5月 2024
₣​717.575 B
₣​720.307 B
4月 2024
₣​720.373 B
₣​715.132 B
3月 2024
₣​715.132 B
₣​677.808 B
2月 2024
₣​677.808 B
₣​662.176 B
1月 2024
₣​662.429 B
₣​654.174 B
12月 2023
₣​653.742 B
₣​642.363 B
11月 2023
₣​642.363 B
₣​657.516 B
10月 2023
₣​657.756 B
₣​678.287 B
9月 2023
₣​678.447 B
₣​693.974 B
8月 2023
₣​694.337 B
₣​698.066 B
7月 2023
₣​697.599 B
₣​725.177 B
6月 2023
₣​724.637 B
₣​733.980 B
5月 2023
₣​734.116 B
₣​732.892 B
4月 2023
₣​732.205 B
₣​743.007 B
3月 2023
₣​742.740 B
₣​770.065 B
2月 2023
₣​770.597 B
₣​785.284 B
1月 2023
₣​784.404 B
₣​783.828 B
12月 2022
₣​784.006 B
₣​791.193 B
11月 2022
₣​789.958 B
₣​816.883 B
10月 2022
₣​817.156 B
₣​806.114 B
9月 2022
₣​807.130 B
₣​859.340 B
8月 2022
₣​859.639 B
₣​849.684 B
7月 2022
₣​849.403 B
₣​848.983 B
6月 2022
₣​849.798 B
₣​925.451 B
5月 2022
₣​925.430 B
₣​925.304 B
4月 2022
₣​926.050 B
₣​910.090 B
3月 2022
₣​910.538 B
₣​937.981 B
2月 2022
₣​938.349 B
₣​946.749 B
1月 2022
₣​947.150 B
₣​944.497 B
12月 2021
₣​944.532 B
₣​921.690 B
11月 2021
₣​1006.404 B
₣​1011.832 B
10月 2021
₣​922.975 B
₣​939.294 B
1234
导出报告

