美国政府就业人数变化 (United States Government Payrolls)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
劳动力
|低级别
|-5 K
|13 K
|
-157 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|16 K
|
-5 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
政府就业人口的变化显示了在指定月份，美国公共部门新增的工作岗位数量。这份报告是基于政府机构和部门全职雇员人数的数据来计算的。
政府就业人口报告是经济健康的另一个指标。在这里，空缺职位的数量相对稳定，并且不总是与金融和经济波动直接相关。但是这个数值已包含在一般的非农就业人口报告中，并可能影响这一重要指标。
就业人口数量的变化是美元市场最强劲的短期驱动因素之一，这就是作为这份报告一部分的政府就业人口可能影响美元报价的原因。高于预期就业人口增幅可能对美元报价产生积极地影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国政府就业人数变化 (United States Government Payrolls)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-5 K
13 K
-157 K
9月 2025
22 K
-14 K
-22 K
8月 2025
-16 K
20 K
2 K
7月 2025
-10 K
49 K
11 K
6月 2025
73 K
20 K
7 K
5月 2025
-1 K
18 K
1 K
4月 2025
10 K
13 K
15 K
3月 2025
19 K
17 K
1 K
2月 2025
11 K
21 K
44 K
1月 2025
32 K
22 K
34 K
12月 2024
33 K
22 K
30 K
11月 2024
33 K
19 K
38 K
10月 2024
40 K
28 K
31 K
9月 2024
31 K
34 K
45 K
8月 2024
24 K
58 K
15 K
7月 2024
17 K
55 K
43 K
6月 2024
70 K
23 K
25 K
5月 2024
43 K
-45 K
7 K
4月 2024
8 K
40 K
72 K
3月 2024
71 K
28 K
63 K
2月 2024
52 K
29 K
52 K
1月 2024
36 K
32 K
55 K
12月 2023
52 K
4 K
37 K
11月 2023
49 K
2 K
65 K
10月 2023
51 K
-3 K
51 K
9月 2023
73 K
-5 K
50 K
8月 2023
8 K
-2 K
2 K
7月 2023
15 K
5 K
57 K
6月 2023
60 K
7 K
47 K
5月 2023
56 K
2 K
41 K
4月 2023
23 K
-8 K
42 K
3月 2023
47 K
-12 K
60 K
2月 2023
46 K
-4 K
118 K
1月 2023
74 K
13 K
-9 K
12月 2022
3 K
19 K
54 K
11月 2022
42 K
2 K
36 K
10月 2022
28 K
-19 K
-4 K
9月 2022
-25 K
-20 K
40 K
8月 2022
7 K
4 K
49 K
7月 2022
57 K
27 K
-6 K
6月 2022
-9 K
25 K
48 K
5月 2022
57 K
-12 K
31 K
4月 2022
22 K
-45 K
4 K
3月 2022
5 K
-32 K
11 K
2月 2022
24 K
26 K
33 K
1月 2022
23 K
69 K
7 K
12月 2021
-12 K
29 K
-21 K
11月 2021
-25 K
-46 K
-82 K
10月 2021
-73 K
-88 K
-53 K
9月 2021
-123 K
-4 K
34 K
