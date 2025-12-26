欧盟失业率 (European Union Unemployment Rate)
国家：
欧盟
EUR, 欧元
部门：
劳动力
|中级别
|6.4%
|6.3%
|
6.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|6.3%
|
6.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
失业率显示了欧元区失业人口占适龄工作人口的百分比。这个计算是按月执行。欧元区的总体失业率是一个统一的值，根据各成员国的数据计算得出。
劳动力包括就业和失业人口总数。失业者的定义就是年龄在15岁到74岁未就业的人口：
- 目前未就业；
- 现在可以工作，并准备好两周内上岗；
- 积极地寻找工作。
从社会和经济的角度来看，失业率是很重要的。失业的增长导致个人收入的减少，从而导致消费活动的减少。此外，这增加了国家预算的压力，减少了税收。
因此，失业率是消费市场的一个受欢迎的指标，也是货币状况的领先指标。欧洲委员会在确定经济政策时使用了失业时间序列。商业银行可以使用这些数据进行商业周期分析，并进一步准备消费者的报价。在决定欧元区的货币政策和对短期利率做出决定时，欧洲央行(ECB)总是将失业率考虑在内。 失业率增长通常被视为对欧元报价具有负面影响。
最后值:
真实值
预测值
"欧盟失业率 (European Union Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
6.4%
6.3%
6.4%
9月 2025
6.3%
6.3%
6.3%
8月 2025
6.3%
6.3%
6.2%
7月 2025
6.2%
6.2%
6.3%
6月 2025
6.2%
6.2%
6.2%
5月 2025
6.3%
6.1%
6.2%
4月 2025
6.2%
6.3%
6.3%
3月 2025
6.2%
6.2%
6.2%
2月 2025
6.1%
6.3%
6.2%
1月 2025
6.2%
6.3%
6.2%
12月 2024
6.3%
6.4%
6.2%
11月 2024
6.3%
6.4%
6.3%
10月 2024
6.3%
6.4%
6.3%
9月 2024
6.3%
6.4%
6.3%
8月 2024
6.4%
6.4%
6.4%
7月 2024
6.4%
6.5%
6.5%
6月 2024
6.5%
6.4%
6.4%
5月 2024
6.4%
6.3%
6.4%
4月 2024
6.4%
6.5%
6.5%
3月 2024
6.5%
6.4%
6.5%
2月 2024
6.5%
6.4%
1月 2024
6.4%
6.4%
6.4%
12月 2023
6.4%
6.4%
6.4%
11月 2023
6.4%
6.6%
6.5%
10月 2023
6.5%
6.5%
6.5%
9月 2023
6.5%
6.4%
6.4%
8月 2023
6.4%
6.3%
6.5%
7月 2023
6.4%
6.4%
6.4%
6月 2023
6.4%
6.4%
6.4%
5月 2023
6.5%
6.4%
6.5%
4月 2023
6.5%
6.5%
6.6%
3月 2023
6.5%
6.7%
6.6%
2月 2023
6.6%
6.7%
6.6%
1月 2023
6.7%
6.5%
6.7%
12月 2022
6.6%
6.4%
6.6%
11月 2022
6.5%
6.5%
6.6%
10月 2022
6.5%
6.6%
6.6%
9月 2022
6.6%
6.6%
6.7%
8月 2022
6.6%
6.5%
6.6%
7月 2022
6.6%
6.5%
6.7%
6月 2022
6.6%
6.6%
6.6%
5月 2022
6.6%
6.8%
6.7%
4月 2022
6.8%
6.7%
6.8%
3月 2022
6.8%
6.6%
6.9%
2月 2022
6.8%
6.6%
6.9%
1月 2022
6.8%
6.9%
7.0%
12月 2021
7.0%
7.1%
7.1%
11月 2021
7.2%
7.2%
7.3%
10月 2021
7.3%
7.3%
7.4%
9月 2021
7.4%
7.3%
7.5%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件