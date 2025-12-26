虽然日本央行不是政府行政机构，但货币政策被视为属于行政范畴，并被视为与独立行政委员会相一致。虽然长期的物价稳定在宏观经济上很重要，但从政治方面倾向于采取短期措施，因此从长期公共利益安全和政治中立独立角度的自主权得到承认。

BoJ货币基数年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份日元流通（包括硬币和纸钞）总量和日本央行包含信贷组织账户在内的所有银行账户的变化。

货币基数用于生成货币供应。它衡量的是本国货币和日本流通银行经常账户总额的波动。这个指数定义国家通货膨胀：随着货币供应量的增加，额外支出发生，将导致通货膨胀。高于预测值的指数值被视为对日元有利。

日本央行快速增加日元供应量，但并未导致通胀。许多日本人倾向于存钱，尤其是老年人更喜欢现金储蓄，这被称为“Tansu Yokin”。与其他发达国家相比，日本是一个以现金为基础的国家，但近年来，日本政府一直支持向无现金状态迈进。

