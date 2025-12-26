日本银行(BoJ) 基础货币年率y/y (Bank of Japan (BoJ) Monetary Base y/y)
|低级别
|-8.5%
|-7.9%
|
-7.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-6.7%
|
-8.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
虽然日本央行不是政府行政机构，但货币政策被视为属于行政范畴，并被视为与独立行政委员会相一致。虽然长期的物价稳定在宏观经济上很重要，但从政治方面倾向于采取短期措施，因此从长期公共利益安全和政治中立独立角度的自主权得到承认。
BoJ货币基数年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份日元流通（包括硬币和纸钞）总量和日本央行包含信贷组织账户在内的所有银行账户的变化。
货币基数用于生成货币供应。它衡量的是本国货币和日本流通银行经常账户总额的波动。这个指数定义国家通货膨胀：随着货币供应量的增加，额外支出发生，将导致通货膨胀。高于预测值的指数值被视为对日元有利。
日本央行快速增加日元供应量，但并未导致通胀。许多日本人倾向于存钱，尤其是老年人更喜欢现金储蓄，这被称为“Tansu Yokin”。与其他发达国家相比，日本是一个以现金为基础的国家，但近年来，日本政府一直支持向无现金状态迈进。
最后值:
真实值
预测值
"日本银行(BoJ) 基础货币年率y/y (Bank of Japan (BoJ) Monetary Base y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
