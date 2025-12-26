经济日历部分

经济日历

国家

日本经济观察家前景指数 (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
内阁办公室 (Cabinet Office)
部门：
货币
低级别 50.3
53.1
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
50.2
50.3
下次发布 实际值 预测值
以前
经济观察家前景指数是以对企业员工关于未来三个月本国经济前景的调查为基础。这个调查包括了关于家庭和企业活动变化以及本国整体就业情况的问题。这个调查基于从2000多名员工收集的数据。

为了更快更准确地了解情况，内阁府为每个地区指定了“区域研究机构”，以及“协调研究机构”，来收集和分析获得的数据。

这项调查涵盖了Hokkaido（北海道）、Tohoku（东北）、Kita Kanto（北关）、Minami Kanto（关东）、Tokai（东海）、Hokuriku（北陆）、Kansai（关西）、Chugoku（中国）、Shikoku（四国）、Kyushu（九州）和Okinawa（冲绳）11个地区，目标是在百货商店、超市、便利店、出租车司机等零售商店和娱乐行业工作的人们。在五步评估中，受访者会被问及有关当前和未来经济形势的问题。他们的回答将被用来计算该指数。

经济观察家前景指数是评估日本中期经济走势的主要指标。如果指数值高于50，则视为对经济现况和前景有利，而指数值等于或低于50，则被认为对经济不利。

最后值:

真实值

预测值

"日本经济观察家前景指数 (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
50.3
53.1
10月 2025
N/D
47.3
48.5
9月 2025
48.5
46.9
47.5
8月 2025
47.5
48.1
47.3
7月 2025
47.3
47.0
45.9
6月 2025
45.9
46.0
44.8
5月 2025
44.8
42.9
42.7
4月 2025
42.7
44.7
45.2
3月 2025
45.2
46.0
46.6
2月 2025
46.6
48.2
48.0
1月 2025
48.0
50.0
49.4
12月 2024
48.8
48.9
49.4
11月 2024
49.4
47.1
48.3
10月 2024
48.3
48.8
49.7
9月 2024
49.7
50.3
50.3
8月 2024
50.3
48.7
48.3
7月 2024
48.3
47.8
47.9
6月 2024
47.9
45.8
46.3
5月 2024
46.3
48.1
48.5
4月 2024
48.5
51.4
51.2
3月 2024
51.2
53.4
53.0
2月 2024
53.0
52.8
52.5
1月 2024
52.5
49.4
50.4
12月 2023
49.1
49.0
49.4
11月 2023
49.4
49.1
48.4
10月 2023
48.4
50.6
49.5
9月 2023
49.5
52.9
51.4
8月 2023
51.4
53.6
54.1
7月 2023
54.1
53.8
52.8
6月 2023
52.8
55.3
54.4
5月 2023
54.4
55.1
55.7
4月 2023
55.7
52.6
54.1
3月 2023
54.1
50.2
50.8
2月 2023
50.8
48.3
49.3
1月 2023
49.3
46.2
46.8
12月 2022
47.0
45.8
45.1
11月 2022
45.1
47.9
46.4
10月 2022
46.4
49.4
49.2
9月 2022
49.2
46.2
49.4
8月 2022
49.4
45.3
42.8
7月 2022
42.8
50.2
47.6
6月 2022
47.6
51.6
52.5
5月 2022
52.5
50.4
50.3
4月 2022
50.3
47.4
50.1
3月 2022
50.1
43.5
44.4
2月 2022
44.4
46.0
42.5
1月 2022
42.5
51.6
50.3
12月 2021
49.4
55.7
53.4
11月 2021
53.4
57.3
57.5
10月 2021
57.5
50.4
56.6
12345
