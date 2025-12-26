日本货品贸易差额 (Japan Goods Trade Balance)
|低级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本商品贸易差额反映了指定月份以货币形式表示的进出口商品之间的差额。如果国家进口商品数量多于出口商品，则形成贸易逆差，否则为贸易顺差。
在20世纪80年代和90年代，商品贸易顺差明显高于其他国家，这表明泡沫时期的到来。在此期间，日本是全球最大的贸易顺差国。受美国“金融危机”影响，日本也遭遇了据说每100年发生一次的“全球衰退”，出口和进口都大幅下滑。
自日本东部大地震和福岛第一核电站事故发生后，由于大量进口天然气，日本贸易差额转为负值以来，贸易差额在大幅度扩大。日本贸易逆差在20世纪20年代上半叶很明显，但随后由于日元贬值，贸易逆差急剧下降，结果变成黑色。
日本出口的主要产品是汽车及汽车零部件、半导体等电子零部件和钢材。半导体和其他电子元件的出口主要用于亚洲国家，如台湾、香港和韩国。钢铁出口主要针对中国、泰国和韩国。
这个指数的表现以及它对日元(JPY)的影响取决于GDP情况和当前的经济状况。
最后值:
真实值
预测值
"日本货品贸易差额 (Japan Goods Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件