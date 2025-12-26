经济日历部分

日本货品贸易差额 (Japan Goods Trade Balance)

日本
JPY, 日元
财政部 (Ministry of Finance)
交易
日本商品贸易差额反映了指定月份以货币形式表示的进出口商品之间的差额。如果国家进口商品数量多于出口商品，则形成贸易逆差，否则为贸易顺差。

在20世纪80年代和90年代，商品贸易顺差明显高于其他国家，这表明泡沫时期的到来。在此期间，日本是全球最大的贸易顺差国。受美国“金融危机”影响，日本也遭遇了据说每100年发生一次的“全球衰退”，出口和进口都大幅下滑。

自日本东部大地震和福岛第一核电站事故发生后，由于大量进口天然气，日本贸易差额转为负值以来，贸易差额在大幅度扩大。日本贸易逆差在20世纪20年代上半叶很明显，但随后由于日元贬值，贸易逆差急剧下降，结果变成黑色。

日本出口的主要产品是汽车及汽车零部件、半导体等电子零部件和钢材。半导体和其他电子元件的出口主要用于亚洲国家，如台湾、香港和韩国。钢铁出口主要针对中国、泰国和韩国。

这个指数的表现以及它对日元(JPY)的影响取决于GDP情况和当前的经济状况。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
9月 2025
N/D
¥​1026.9 B
¥​2463.5 B
8月 2025
¥​2463.5 B
¥​-170.9 B
¥​-189.4 B
7月 2025
¥​-189.4 B
¥​-400.5 B
¥​469.6 B
6月 2025
¥​469.6 B
¥​1448.3 B
¥​-522.3 B
5月 2025
¥​-522.3 B
¥​-1131.8 B
¥​-32.8 B
4月 2025
¥​-32.8 B
¥​-968.6 B
¥​516.5 B
3月 2025
¥​516.5 B
¥​1027.3 B
¥​712.9 B
2月 2025
¥​712.9 B
¥​-2405.4 B
¥​-2937.9 B
1月 2025
¥​-2937.9 B
¥​-274.2 B
¥​62.3 B
12月 2024
¥​62.3 B
¥​533.1 B
¥​97.9 B
11月 2024
¥​97.9 B
¥​-344.7 B
¥​-155.7 B
10月 2024
¥​-155.7 B
¥​-650.0 B
¥​-315.2 B
9月 2024
¥​-315.2 B
¥​419.8 B
¥​-377.9 B
8月 2024
¥​-377.9 B
¥​-554.3 B
¥​-482.7 B
7月 2024
¥​-482.7 B
¥​-365.2 B
¥​556.3 B
6月 2024
¥​556.3 B
¥​61.6 B
¥​-1108.9 B
5月 2024
¥​-1108.9 B
¥​-734.9 B
¥​-661.5 B
4月 2024
¥​-661.5 B
¥​-77.9 B
¥​491.0 B
3月 2024
¥​491.0 B
¥​-638.5 B
¥​-280.9 B
2月 2024
¥​-280.9 B
¥​-121.8 B
¥​-1442.7 B
1月 2024
¥​-1442.7 B
¥​-961.1 B
¥​115.5 B
12月 2023
¥​115.5 B
¥​-227.0 B
¥​-724.1 B
11月 2023
¥​-724.1 B
¥​871.0 B
¥​-472.8 B
10月 2023
¥​-472.8 B
¥​-507.0 B
¥​341.2 B
9月 2023
¥​341.2 B
¥​-592.2 B
¥​-749.5 B
8月 2023
¥​-749.5 B
¥​-626.7 B
¥​68.2 B
7月 2023
¥​68.2 B
¥​707.8 B
¥​328.7 B
6月 2023
¥​328.7 B
¥​156.3 B
¥​-1186.7 B
5月 2023
¥​-1186.7 B
¥​-1271.2 B
¥​-113.1 B
4月 2023
¥​-113.1 B
¥​-1748.0 B
¥​-454.4 B
3月 2023
¥​-454.4 B
¥​-1397.1 B
¥​-604.1 B
2月 2023
¥​-604.1 B
¥​-2314.2 B
¥​-3181.8 B
1月 2023
¥​-3181.8 B
¥​-1734.3 B
¥​-1225.6 B
12月 2022
¥​-1225.6 B
¥​-1814.6 B
¥​-1537.8 B
11月 2022
¥​-1537.8 B
¥​-2110.9 B
¥​-1875.4 B
10月 2022
¥​-1875.4 B
¥​-1626.2 B
¥​-1759.7 B
9月 2022
¥​-1759.7 B
¥​-1405.1 B
¥​-2490.6 B
8月 2022
¥​-2490.6 B
¥​-1318.5 B
¥​-1212.2 B
7月 2022
¥​-1212.2 B
¥​-994.8 B
¥​-1114.0 B
6月 2022
¥​-1114.0 B
¥​-760.2 B
¥​-1951.2 B
5月 2022
¥​-1951.2 B
¥​-726.6 B
¥​-688.4 B
4月 2022
¥​-688.4 B
¥​-622.9 B
¥​-166.1 B
3月 2022
¥​-166.1 B
¥​-342.0 B
¥​-176.8 B
2月 2022
¥​-176.8 B
¥​-612.4 B
¥​-1604.3 B
1月 2022
¥​-1604.3 B
¥​130.6 B
¥​-318.7 B
12月 2021
¥​-318.7 B
¥​480.9 B
¥​-431.3 B
11月 2021
¥​-431.3 B
¥​421.9 B
¥​166.7 B
10月 2021
¥​166.7 B
¥​382.0 B
¥​-229.9 B
9月 2021
¥​-229.9 B
¥​689.9 B
¥​-372.4 B
