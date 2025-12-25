经济日历部分

挪威经济日历和指标

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 1.1% 3 Q 2025 1.2% 每季度
失业率 4.5% 11月 2025 4.4% 每月
CPI 年率y/y 3.0% 11月 2025 3.1% 每月
挪威央行利率决策 4.00% 4.00%
货品贸易帐 Kr​41.315 B 11月 2025 Kr​56.090 B 每月

2025.12.25 00:00, NOK, 圣诞节
2025.12.26 00:00, NOK, 节礼日
2025.12.29 07:00, NOK, 零售销售指数月率 m/m, 预测值: 0.0%, 以前: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, 零售销售额年率 y/y, 预测值: 3.9%, 以前: 3.3%
2026.01.01 09:00, NOK, DNB/NIMA制造业PMI, 预测值: 51.6, 以前: 53.0

GDP 最近 参考 前值 频率
内陆GDP季率q/q 0.1% 3 Q 2025 0.5% 每季度
国内生产总值季率 q/q 1.1% 3 Q 2025 1.2% 每季度
国内生产总值年率 y/y 2.1% 3 Q 2025 -0.6% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
NAV失业人数变化 22.714 K 12月 2025 23.206 K 每月
NAV失业率n.s.a. 2.1% 12月 2025 2.1% 每月
失业率 4.5% 11月 2025 4.4% 每月
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y 3.0% 11月 2025 3.1% 每月
CPI 月率m/m 0.1% 11月 2025 0.1% 每月
PPI月率m/m 2.0% 11月 2025 0.1% 每月
核心CPI年率 y/y 3.0% 11月 2025 3.4% 每月
核心CPI月率 m/m -0.3% 11月 2025 0.6% 每月
生产者物价指数（PPI）年率y/y -8.1% 11月 2025 -6.9% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
一般公共国内贷款债务年率y/y 3.9% 11月 2025 3.9% 每月
挪威央行利率决策 4.00% 4.00%
挪威央行外汇日购 Kr​-0.150 B 8月 2025 Kr​-0.150 B 每月
交易 最近 参考 前值 频率
经常帐 Kr​174.541 B 3 Q 2025 Kr​179.255 B 每季度
货品贸易帐 Kr​41.315 B 11月 2025 Kr​56.090 B 每月
业务 最近 参考 前值 频率
DNB/NIMA制造业PMI 53.0 11月 2025 47.7 每月
制造业生产指数年率 y/y 2.3% 10月 2025 2.9% 每月
制造业生产指数月率 m/m -0.9% 10月 2025 -1.4% 每月
工业信心指数 -0.3 3 Q 2025 0.4 每季度
工业生产指数年率 y/y 5.1% 10月 2025 20.7% 每月
工业生产指数月率m/m -2.8% 10月 2025 3.7% 每月
挪威央行区域网络 - 产出增长 0.40 3 Q 2025 0.40 每季度
消费者 最近 参考 前值 频率
家庭消费年率y/y 3.8% 6月 2025 6.6% 每月
家庭消费月率m/m 1.3% 6月 2025 0.5% 每月
消费者信心指数 N/D 4 Q 2025 -3.6 每季度
零售销售指数月率 m/m 0.1% 10月 2025 -0.5% 每月
零售销售额年率 y/y 3.3% 10月 2025 3.7% 每月
房屋 最近 参考 前值 频率
HPI n.s.a. 月率m/m -0.2% 11月 2025 -0.4% 每月
HPI s.a. 月率m/m 0.7% 11月 2025 0.6% 每月
房产价格指数年率 y/y 6.2% 11月 2025 5.8% 每月