挪威经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.2%
|每季度
|失业率
|4.5%
|11月 2025
|4.4%
|每月
|CPI 年率y/y
|3.0%
|11月 2025
|3.1%
|每月
|挪威央行利率决策
|4.00%
|4.00%
|货品贸易帐
|Kr41.315 B
|11月 2025
|Kr56.090 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, NOK, 圣诞节
2025.12.26 00:00, NOK, 节礼日
2025.12.29 07:00, NOK, 零售销售指数月率 m/m, 预测值: 0.0%, 以前: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, 零售销售额年率 y/y, 预测值: 3.9%, 以前: 3.3%
2026.01.01 09:00, NOK, DNB/NIMA制造业PMI, 预测值: 51.6, 以前: 53.0
经济日历
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|内陆GDP季率q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.5%
|每季度
|国内生产总值季率 q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.2%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|2.1%
|3 Q 2025
|-0.6%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|NAV失业人数变化
|22.714 K
|12月 2025
|23.206 K
|每月
|NAV失业率n.s.a.
|2.1%
|12月 2025
|2.1%
|每月
|失业率
|4.5%
|11月 2025
|4.4%
|每月
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|3.0%
|11月 2025
|3.1%
|每月
|CPI 月率m/m
|0.1%
|11月 2025
|0.1%
|每月
|PPI月率m/m
|2.0%
|11月 2025
|0.1%
|每月
|核心CPI年率 y/y
|3.0%
|11月 2025
|3.4%
|每月
|核心CPI月率 m/m
|-0.3%
|11月 2025
|0.6%
|每月
|生产者物价指数（PPI）年率y/y
|-8.1%
|11月 2025
|-6.9%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|一般公共国内贷款债务年率y/y
|3.9%
|11月 2025
|3.9%
|每月
|挪威央行利率决策
|4.00%
|4.00%
|挪威央行外汇日购
|Kr-0.150 B
|8月 2025
|Kr-0.150 B
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|经常帐
|Kr174.541 B
|3 Q 2025
|Kr179.255 B
|每季度
|货品贸易帐
|Kr41.315 B
|11月 2025
|Kr56.090 B
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|DNB/NIMA制造业PMI
|53.0
|11月 2025
|47.7
|每月
|制造业生产指数年率 y/y
|2.3%
|10月 2025
|2.9%
|每月
|制造业生产指数月率 m/m
|-0.9%
|10月 2025
|-1.4%
|每月
|工业信心指数
|-0.3
|3 Q 2025
|0.4
|每季度
|工业生产指数年率 y/y
|5.1%
|10月 2025
|20.7%
|每月
|工业生产指数月率m/m
|-2.8%
|10月 2025
|3.7%
|每月
|挪威央行区域网络 - 产出增长
|0.40
|3 Q 2025
|0.40
|每季度
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|家庭消费年率y/y
|3.8%
|6月 2025
|6.6%
|每月
|家庭消费月率m/m
|1.3%
|6月 2025
|0.5%
|每月
|消费者信心指数
|N/D
|4 Q 2025
|-3.6
|每季度
|零售销售指数月率 m/m
|0.1%
|10月 2025
|-0.5%
|每月
|零售销售额年率 y/y
|3.3%
|10月 2025
|3.7%
|每月
|房屋
|最近
|参考
|前值
|频率
|HPI n.s.a. 月率m/m
|-0.2%
|11月 2025
|-0.4%
|每月
|HPI s.a. 月率m/m
|0.7%
|11月 2025
|0.6%
|每月
|房产价格指数年率 y/y
|6.2%
|11月 2025
|5.8%
|每月