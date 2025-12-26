法国S&P全球制造业采购经理人指数(PMI) (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
业务
中级别
|N/D
|48.2
|
47.8
上次发布
重要性
实际值
预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国Markit制造业PMI是衡量指定月份与上一月份相比法国制造业商业环境变化的指标。这个指标是基于对在私人制造业企业工作的采购经理的月度调查。受访者的采访涉及五个主要参数，包括生产，新订单，供应商交货，库存水平和就业环境。该指数反映了制造业的经营状况以及该行业的状态。高于50的数值表示制造业增长，可以对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"法国S&P全球制造业采购经理人指数(PMI) (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025 序言。
N/D
48.2
47.8
11月 2025
47.8
47.8
47.8
11月 2025 序言。
47.8
49.3
48.8
10月 2025
48.8
48.3
48.3
10月 2025 序言。
48.3
48.2
9月 2025
48.2
48.1
9月 2025 序言。
48.1
50.0
50.4
8月 2025
50.4
49.9
49.9
8月 2025 序言。
49.9
47.7
48.2
7月 2025
48.2
48.4
48.4
7月 2025 序言。
48.4
47.0
48.1
6月 2025
48.1
47.8
47.8
6月 2025 序言。
47.8
48.8
49.8
5月 2025
49.8
49.5
49.5
5月 2025 序言。
49.5
48.2
48.7
4月 2025
48.7
48.2
48.2
4月 2025 序言。
48.2
48.4
48.5
3月 2025
48.5
48.9
48.9
3月 2025 序言。
48.9
45.1
45.8
2月 2025
45.8
45.5
45.5
2月 2025 序言。
45.5
43.9
45.0
1月 2025
45.0
45.3
45.3
1月 2025 序言。
45.3
42.1
41.9
12月 2024
41.9
41.9
41.9
12月 2024 序言。
41.9
44.4
43.1
11月 2024
43.1
43.2
43.2
11月 2024 序言。
43.2
44.2
44.5
10月 2024
44.5
44.5
44.5
10月 2024 序言。
44.5
43.6
44.6
9月 2024
44.6
44.0
44.0
9月 2024 序言。
44.0
44.7
43.9
8月 2024
43.9
42.1
42.1
8月 2024 序言。
42.1
44.9
44.0
7月 2024
44.0
44.1
44.1
7月 2024 序言。
44.1
44.1
45.4
6月 2024
45.4
45.3
45.3
6月 2024 序言。
45.3
44.5
46.4
5月 2024
46.4
46.7
46.7
5月 2024 序言。
46.7
44.8
45.3
4月 2024
45.3
44.9
44.9
4月 2024 序言。
44.9
43.7
46.2
3月 2024
46.2
45.8
45.8
3月 2024 序言。
45.8
46.1
47.1
2月 2024
47.1
46.8
46.8
2月 2024 序言。
46.8
43.2
43.1
1月 2024
43.1
43.2
43.2
1月 2024 序言。
43.2
41.7
42.1
12月 2023
42.1
42.0
42.0
12月 2023 序言。
42.0
42.7
42.9
11月 2023
42.9
42.6
42.6
