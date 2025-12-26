经济日历部分

经济日历

国家

中国非制造业采购经理人指数(PMI) (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
中国
CNY, 人民币（元）
源：
中国国家统计局 (National Bureau of Statistics)
部门：
业务
中级别 49.5 50.2
50.1
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
49.9
49.5
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

中国非制造业采购经理人指数(PMI)是中国服务业PMI的另一个指标，是由国家统计局计算得出的。这是通过对4000家中国服务业企业采购经理的月调查计算而成的指标。

调查问卷包含了10个过去一个月以下业务条件方面的问题：产量，新订单数量，出口订单数量，未完成订单数量，仓库中的成品库存，已付价格，收到价格，员工数量，供应商交付，未来6个月生产和经营活动的预期等。

调查对象会被要求给予一个相应的回答而不是对这些指标的定量描述：每个指标是否得到改善，不好或维持不变。辅助的扩散指数就是根据获得的数据进行编制。这些指数中的每一个都是以正面回复加上中立回复一半的百分比来计算。使用这些子指数编制非制造业PMI。

PMI是衡量国民经济状况，特别是服务业的主要指标之一。由于工作的特性，采购经理通常能最先注意到商业环境发生的变化，因此PMI可以被认为是国家服务业的先行指标。

数值高于50点意味着服务业活动总体增长，数值低于50点则表示服务业活动有所下降。非制造业PMI的增长表明中国经济服务业的发展。这可能会对人民币的报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"中国非制造业采购经理人指数(PMI) (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
49.5
50.2
50.1
10月 2025
50.1
50.3
50.0
9月 2025
50.0
50.6
50.3
8月 2025
50.3
50.5
50.1
7月 2025
50.1
50.3
50.5
6月 2025
50.5
50.1
50.3
5月 2025
50.3
50.0
50.4
4月 2025
50.4
50.1
50.8
3月 2025
50.8
49.5
50.4
2月 2025
50.4
50.6
50.2
1月 2025
50.2
51.9
52.2
12月 2024
52.2
50.6
50.0
11月 2024
50.0
50.1
50.2
10月 2024
50.2
51.5
50.0
9月 2024
50.0
51.2
50.3
8月 2024
50.3
51.4
50.2
7月 2024
50.2
51.3
50.5
6月 2024
50.5
49.9
51.1
5月 2024
51.1
51.2
51.2
4月 2024
51.2
54.2
53.0
3月 2024
53.0
51.4
51.4
2月 2024
51.4
51.2
50.7
1月 2024
50.7
44.0
50.4
12月 2023
50.4
51.0
50.2
11月 2023
50.2
50.9
50.6
10月 2023
50.6
50.8
51.7
9月 2023
51.7
50.8
51.0
8月 2023
51.0
50.8
51.5
7月 2023
51.5
50.8
53.2
6月 2023
53.2
50.8
54.5
5月 2023
54.5
50.7
56.4
4月 2023
56.4
50.4
58.2
3月 2023
58.2
50.0
56.3
2月 2023
56.3
49.7
54.4
1月 2023
54.4
51.0
41.6
12月 2022
41.6
51.4
46.7
11月 2022
46.7
51.7
48.7
10月 2022
48.7
51.9
50.6
9月 2022
50.6
52.0
52.6
8月 2022
52.6
52.2
53.8
7月 2022
53.8
52.3
54.7
6月 2022
54.7
52.5
47.8
5月 2022
47.8
50.7
41.9
4月 2022
41.9
53.0
48.4
3月 2022
48.4
53.2
51.6
2月 2022
51.6
51.1
1月 2022
51.1
53.2
52.7
12月 2021
52.7
53.1
52.3
11月 2021
52.3
53.0
52.4
10月 2021
52.4
52.9
53.2
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码