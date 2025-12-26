中国非制造业采购经理人指数(PMI)是中国服务业PMI的另一个指标，是由国家统计局计算得出的。这是通过对4000家中国服务业企业采购经理的月调查计算而成的指标。

调查问卷包含了10个过去一个月以下业务条件方面的问题：产量，新订单数量，出口订单数量，未完成订单数量，仓库中的成品库存，已付价格，收到价格，员工数量，供应商交付，未来6个月生产和经营活动的预期等。

调查对象会被要求给予一个相应的回答而不是对这些指标的定量描述：每个指标是否得到改善，不好或维持不变。辅助的扩散指数就是根据获得的数据进行编制。这些指数中的每一个都是以正面回复加上中立回复一半的百分比来计算。使用这些子指数编制非制造业PMI。

PMI是衡量国民经济状况，特别是服务业的主要指标之一。由于工作的特性，采购经理通常能最先注意到商业环境发生的变化，因此PMI可以被认为是国家服务业的先行指标。

数值高于50点意味着服务业活动总体增长，数值低于50点则表示服务业活动有所下降。非制造业PMI的增长表明中国经济服务业的发展。这可能会对人民币的报价产生积极的影响。

