意大利S&P全球制造业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
意大利
EUR, 欧元
源：
S&P全球 (S&P Global)
部门：
业务
中级别 50.6 50.1
49.9
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
50.2
50.6
下次发布 实际值 预测值
以前
制造业采购经理人指数(PMI)由IHS Markit根据对在制造业企业就职的采购经理人的调查收集的数据每月发布。

调查在下半月进行。该调查参与者被要求回答有关商业条件、就业、价格、库存等各种问题。根据收到的数据，计算出每个变量的扩散指数。这是报告情况有所改善的公司所占百分比和报告情况没有变化的公司所占百分比的一半之和。

该指数参考值为50.0。当指数高于这个参考值时，表示工业发展正在扩张。当指数低于这个参考值时，表示工业发展有所紧缩。

这些指数是按季节调整的。原始数据在首次发布后不作修改。另一方面，根据季节调整的数据可根据最新的季节调整因素在必要时加以修订。

采购经理人被认为是最先看到行业情绪变化的人之一，因此PMI被认为是一个重要数字，并为其他关键经济驱动因素（如GDP、通胀、就业等）提供深入了解。

如果公布的值高于预期，可以假定欧元会升值。如果公布的值低于预期，则可以假定欧元将贬值，欧元报价也将相应变动。

最后值:

真实值

预测值

"意大利S&P全球制造业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
50.6
50.1
49.9
10月 2025
49.9
47.4
49.0
9月 2025
49.0
47.4
50.4
8月 2025
50.4
47.2
49.8
7月 2025
49.8
48.1
48.4
6月 2025
48.4
50.9
49.2
5月 2025
49.2
49.9
49.3
4月 2025
49.3
45.2
46.6
3月 2025
46.6
46.6
47.4
2月 2025
47.4
47.7
46.3
1月 2025
46.3
47.8
46.2
12月 2024
46.2
44.4
44.5
11月 2024
44.5
45.1
46.9
10月 2024
46.9
46.9
48.3
9月 2024
48.3
50.0
49.4
8月 2024
49.4
48.8
47.4
7月 2024
47.4
46.4
45.7
6月 2024
45.7
44.5
45.6
5月 2024
45.6
46.1
47.3
4月 2024
47.3
49.0
50.4
3月 2024
50.4
49.7
48.7
2月 2024
48.7
51.0
48.5
1月 2024
48.5
46.1
45.3
12月 2023
45.3
44.6
44.4
11月 2023
44.4
45.8
44.9
10月 2023
44.9
46.0
46.8
9月 2023
46.8
44.9
45.4
8月 2023
45.4
44.1
44.5
7月 2023
44.5
44.8
43.8
6月 2023
43.8
46.3
45.9
5月 2023
45.9
48.9
46.8
4月 2023
46.8
52.0
51.1
3月 2023
51.1
51.2
52.0
2月 2023
52.0
49.4
50.4
1月 2023
50.4
48.4
48.5
12月 2022
48.5
47.4
48.4
11月 2022
48.4
47.3
46.5
10月 2022
46.5
48.1
48.3
9月 2022
48.3
48.2
48.0
8月 2022
48.0
49.7
48.5
7月 2022
48.5
51.4
50.9
6月 2022
50.9
53.2
51.9
5月 2022
51.9
55.2
54.5
4月 2022
54.5
57.1
55.8
3月 2022
55.8
58.4
58.3
2月 2022
58.3
60.2
58.3
1月 2022
58.3
63.0
62.0
12月 2021
62.0
62.1
62.8
11月 2021
62.8
60.5
61.1
10月 2021
61.1
60.4
59.7
