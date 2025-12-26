制造业采购经理人指数(PMI)由IHS Markit根据对在制造业企业就职的采购经理人的调查收集的数据每月发布。

调查在下半月进行。该调查参与者被要求回答有关商业条件、就业、价格、库存等各种问题。根据收到的数据，计算出每个变量的扩散指数。这是报告情况有所改善的公司所占百分比和报告情况没有变化的公司所占百分比的一半之和。

该指数参考值为50.0。当指数高于这个参考值时，表示工业发展正在扩张。当指数低于这个参考值时，表示工业发展有所紧缩。

这些指数是按季节调整的。原始数据在首次发布后不作修改。另一方面，根据季节调整的数据可根据最新的季节调整因素在必要时加以修订。

采购经理人被认为是最先看到行业情绪变化的人之一，因此PMI被认为是一个重要数字，并为其他关键经济驱动因素（如GDP、通胀、就业等）提供深入了解。

如果公布的值高于预期，可以假定欧元会升值。如果公布的值低于预期，则可以假定欧元将贬值，欧元报价也将相应变动。

最后值: